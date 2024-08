Frotte di turisti entusiasti e il coraggio di tre donne, così rinasce Santa Chiara 

Cristina, Raimonda ed ora anche Enrica. Il futuro di Santa Chiara è nelle loro mani. Tra biscotti appena sfornati, souvenir, artigianato sardo di qualità, gentilezza e tanta simpatia, le tre imprenditrici cagliaritane stanno riuscendo, da sole, nel difficile intento di rivitalizzare, dopo anni di buio, lo storico mercato stampacino.

Da alcune settimane, infatti, le corsie della struttura inaugurata nel ‘57 tra piazza Yenne e via Cammino Nuovo non sono più tristemente deserte. Al contrario brulicano di clienti. Non accadeva da anni.

Frotte di turisti

Merito della nuova cartellonistica “acchiappa turista” posizionata all'esterno e dell’intraprendenza delle tre donne che stanno letteralmente rivoluzionando gli interni con fiori, affreschi e fenicotteri benauguranti. Un tocco femminile, insomma, che ha trasformato lo spazio di vendita in un ambiente colorato e festoso.

Perfetto per i turisti, che infatti non mancano. Ogni mattina è un via vai continuo. I più numerosi sono gli spagnoli, ma a varcare la soglia del mercato sono anche francesi, inglesi, tedeschi e perfino australiani. Si guardano attorno sorridenti, chiedono informazioni, scattano foto e soprattutto comprano.

Le protagoniste

Cristina Monti, 55 anni, prepara biscotti, torte e pasta fresca con indosso il suo grembiule Grella Grella. Lavora a Santa Chiara da un anno e si augura che tutti gli stand tornino presto operativi. Magari con una procedura di affidamento diretto, con l’obiettivo di ripristinare figure fondamentali come il verduraio. Speranza condivisa dalla vicina di box, Raimonda Spelarci, 45 anni, che lavora al mercato da novembre. Lei vende oggettistica, accoglie sorridente le persone in un banchetto da lei stessa realizzato e distribuisce cartine della città, oltre che essere una racconta-storie per bambini.

L’ultima arrivata è Enrica Cacceddu, 45 anni, una laurea in Giurisprudenza e un passato da edicolante in via Mazzini. «Propongo souvenir e artigianato», si presenta, «con l'obiettivo di contrastare la concorrenza straniera, Cina, Pakistan e Bangladesh, che, di fatto, in città controlla la quasi totalità del mercato dei ricordini». Idee chiare e grinta da vendere. «Ho pagato la concessione il 16 maggio ma ho potuto iniziare solo il 13 agosto, un ritardo dovuto a motivi burocratici. Io avrei preferito partire prima». Tutti gli ultimi bandi erano andati a vuoto. Nessuno sembrava interessato ad avviare una attività a Santa Chiara.

Enrica ha raccolto la sfida ed è felice. «Ho visitato i principali mercati d’Europa e ho sempre pensato che Santa Chiara avesse enormi potenzialità». In vetrina calamite, cartoline, ventagli in sughero, braccialetti, filigrana, ceramiche. Gli articoli più gettonati? «Le riproduzioni dei bronzetti nuragici e gli acquerelli calamitati». Tra le tante curiosità, i magnetini a forma di Mamuthone e su sirboni di pezza che grugnisce.

Il “tifoso”

L’unico uomo stabilmente presente è Gabriele Cacceddu, 74 anni, padre di Enrica. Se ne sta seduto in disparte e osserva orgoglioso la figlia. «Sono un ex docente di tecnica del Meucci. Vengo a fare il tifo per Enrica, per vedere come sta». Il sogno è tenere aperto il mercato fino a mezzanotte, almeno durante la bella stagione. Si vedrà. Nel frattempo a Santa Chiara è già Natale: in vendita palle decorate a mano da appendere all'albero molto apprezzate dai turisti. Unica nota stonata: il servoscala all'ingresso che ancora non funziona.

