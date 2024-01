Frosinone shock Cinque ko di fila per Di Francesco 

Il Frosinone sembra non essersi più ripreso dalla rimonta da 0-3 a 4-3 alla Domus del 29 ottobre. Prima di quel clamoroso ribaltone incassato dal Cagliari la squadra di Eusebio Di Francesco era a metà classifica, al dodicesimo posto con altrettanti punti e grande rivelazione di inizio stagione: da lì in avanti ne ha collezionati appena sette in undici giornate, peggio solo l'Empoli che ne ha fatti sei, e ora vede la terzultima piazza a +2. Numeri preoccupanti per i giallazzurri, che sembrano aver smarrito l'entusiasmo di inizio campionato: l'ultima vittoria in Serie A è del 26 novembre, 2-1 allo scadere contro il Genoa, poi un pareggio e sei sconfitte di cui cinque consecutive. Con l'unico sorriso nella vittoria per 0-4 a Napoli in Coppa Italia il 19 dicembre, ma quell'exploit non è stato ripetuto ai quarti contro la Juventus perdendo 4-0 giovedì scorso. E nel Frosinone anche la difesa comincia a fare acqua, perché dopo il 5-0 incassato a Bergamo lunedì dall'Atalanta solo la Salernitana ha incassato più gol, quaranta contro trentanove.

Le condizioni

Ieri allenamento pomeridiano alla Città dello Sport di Ferentino. La novità riguarda il ritorno in gruppo della punta Marvin Çuni, che aveva saltato la trasferta di Bergamo per un attacco influenzale: possibile la sua convocazione per domenica. Proseguono invece le terapie gli infortunati Jaime Báez e Anthony Oyono, mentre Ilario Monterisi ha lavorato a parte e dovrà essere valutato più avanti. Oggi in programma di nuovo una seduta pomeridiana, a tre giorni dalla partita col Cagliari.

L'ex

«Inaccettabile l'approccio che abbiamo avuto, ma anche il quarto e quinto gol: si può perdere, ma bisogna farlo sempre onorando al 100% la maglia», la rabbia di Di Francesco dopo la partita di Bergamo, dove i suoi erano già sotto 3-0 al 14'. Il tecnico del Frosinone sfiderà di nuovo il Cagliari, allenato con pessimi risultati nel 2020-2021, dal quale più volte ha subito pesanti rimonte: da 0-2 a 2-2 col Sassuolo l'1 dicembre 2013 e con la Roma l'8 dicembre 2018, da 1-3 a 4-3 sempre coi neroverdi il 22 dicembre 2016 più l'andata.

