Frosinone in calo, il suo primato adesso è a rischio 

Soltanto un mese fa, al termine della 28ª giornata, il Frosinone stava cannibalizzando il campionato con un vantaggio di 11 punti sul Genoa secondo. In appena tre giornate è cambiato (quasi) tutto. A prescindere dal fattore imprevedibilità che contraddistingue da sempre la Serie B, la promozione in massima serie non dovrebbe essere in discussione. Ma la squadra di Grosso, in netto calo fisico, ha più che dimezzato il vantaggio dal Grifone - ora di quattro lunghezze - rimettendo in discussione un primato che sembrava essere già ipotecato. La sconfitta interna subita al 95’ con il Cosenza ha tolto non poche certezze a Mulattieri e compagni, che ora sentono il fiato sul collo dei rossoblù. Tra i genovesi l’entusiasmo è invece alle stelle, come dimostrato dagli oltre 30.000 che a Marassi hanno assistito alla gara contro la Reggina. Il primo posto dunque non è più una chimera per i liguri, e questo grazie alla lunga striscia di imbattibilità che dura dal 5 febbraio.

Tutti in ballo

Il Bari ha approfittato del mezzo stop del Südtirol alla Domus per balzare al terzo posto e consolidare la posizione playoff. Per il tecnico Bisoli gli spareggi per la promozione sono ormai cosa certa, alla luce del +10 sul tandem Reggina-Palermo. Oltre al Pisa, che si prepara ad affrontare all’Arena Garibaldi il Cagliari di Ranieri, in corsa c’è il Parma che si è rilanciato dopo la vittoria con il Palermo. Malgrado un campionato tra luci e ombre, la squadra di Pecchia può rivelarsi una mina vagante negli scontri playoff. In coda sembra già scritto il destino di Brescia, Benevento e Spal, squadre che a inizio campionato erano partite con ben altre ambizioni. Tutto ancora incerto in zona playout. Viali a Cosenza sta ripetendo il miracolo fatto da Bisoli lo scorso anno. Il Perugia può ambire alla salvezza. Da Modena in giù sono tutte coinvolte nella lotta per non retrocedere.

Nuovo giro

Stasera si gioca Perugia-Reggina per il recupero della 29ª giornata. La Serie B scende in campo il lunedì di Pasquetta con dieci match. Il Frosinone ospita l’Ascoli per riprendere la corsa verso la Serie A. Trasferta a Como per il Genoa di Gilardino, mentre spicca lo scontro diretto Südtirol-Bari.