Frosinone, Grosso recupera Szyminski 

Brutta tegola per il Frosinone - prossimo avversario del Cagliari - che dovrà fare a meno nell’ultima parte di stagione del suo condottiero Mulattieri. L’attaccante giallazzurro e della Nazionale Under 21, scuola Inter, uscito in anticipo nell’ultimo match contro l’Ascoli a causa di uno scontro di gioco, è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al flessore della gamba sinistra. Fabio Grosso, dovrà, dunque, rinunciare al suo bomber che ha totalizzato 12 gol in questa stagione, contribuendo al grande cammino della squadra verso l’ormai vicinissima promozione diretta. Per quanto riguarda le altre notizie che arrivano dall’infermeria continuano le terapie per Lulic e ci sono buone notizie per Szyminski che si è allenato parzialmente in gruppo ed è quindi recuperato. Dopo la seduta di lavoro di ieri pomeriggio, la squadra è partita a Cagliari con 2 giorni di anticipo e svolgerà oggi la rifinitura direttamente in città. Alle 12 Grosso presenterà il match contro i rossoblù, mentre alle 15 verrà diramata la lista dei convocati. Nessuno squalificato in casa Frosinone, mentre è lunga la lista dei diffidati: Caso, Garritano, Insigne, Kone, Ravanelli.

Obiettivi

Un dato favorevole al Cagliari vede il Frosinone fare meglio nelle partite casalinghe (finora 38 punti totalizzati), rispetto a quelle in trasferta dove ha collezionato 10 punti in meno. La squadra di Grosso verrà a Cagliari agguerritissima, l’obiettivo è conservare il primato in classifica, tenendo a bada la diretta concorrente Genoa che rincorre alle spalle a 6 punti di distanza.

