Frosinone, con la Juve è dura 

Dopo aver eliminato Torino e Napoli, il Frosinone cerca nei quarti di finale di Coppa Italia lo “scalpo” più prestigioso. Stasera alle 21 allo Stadium (e su Canale 5) la Juventus vuole festeggiare due volte: l’ingresso in semifinale per il quale è largamente favorita (lo testimonia la vittoria del 23 dicembre) e le 400 panchine in bianconero di Massimiliano Allegri. «La cosa più importante è vincere e passare il turno perché vogliamo andare in semifinale», ha spiegato. «È una partita secca e loro possono giocare in maniera spensierata: hanno un'occasione quasi unica e serve una gara seria e giusta, dobbiamo essere meno pigri in fase difensiva e i ragazzi stanno lavorando in questa direzione».

Senza Chiesa, con Kean fermo ai box, sono Vlahovic, Yildiz e Milik a giocarsi i due posti nel reparto avanzato. A centrocampo, riposa Rabiot: in regia giocherà Locatelli, come mezzali possibili Miretti e McKennie.

Per Di Francesco, che poi resterà al Nord in vista della gara di lunedì sul campo dell’Atalanta, nessuna lista di convocati. Tutti i giocatori del Frosinone sono partiti per Torino. Dirige Juan Luca Sacchi di Macerata.

