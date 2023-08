Frosinone, che impresa: Atalanta ko 

Frosinone 2

Atalanta 1

Frosinone (4-3-3) : Cerofolini; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea (29’ st Brescianini), Harroui (37’ st Szyminski); Gelli, Cheddira (37’ st Cuni), Baez (15’ st Garritano) Allenatore Di Francesco.

Atalanta (3-4-1-2) : Musso; Scalvini, Djimsiti (30’ st Muriel), Kolasinac; Zappacosta (1’ st Zortea), Ederson, De Roon, Ruggeri (36’ st Bakker); Koopmeiners; Lookman (1’ st De Ketelaere), Zapata (23’ st Scamacca). Allenatore Gasperini.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : nel pt 5’ Harroui, 30’ Monterisi; nel st 11’ Zapata.

Note : ammoniti Barrenechea, Lookmann, De Roon.

Frosinone. Un’impresa fatta di coraggio, aggressività e strategia. Il Frosinone batte l’Atalanta 2-1 contro ogni pronostico (nei sei precedenti i laziali non avevano mai vinto e segnato) e ridimensiona i bergamaschi, che cominciano a giocare solo nella ripresa ma non vanno oltre la rete di Zapata, sino a pochi giorni fa in partenza. Decisive le marcature di Harroui (una finta per superare Musso) e Monterisi (seconda presenza in Serie A e primo centro).

