Frosinone “campione”, la Spal scende in serie C 

Il Südtirol soffre contro il Cittadella ma strappa un pareggio preziosissimo che vale la quarta posizione (+1 da Cagliari e Parma). È Antonucci a portare avanti il Cittadella ad inizio ripresa. La reazione degli altoatesini non tarda, con Odogwu che, in girata, ristabilisce l’equilibrio a 20’ dalla fine. Il Cittadella, al momento fuori dai playout, si giocherà la salvezza all’ultima giornata contro il Como. Trova il successo anche il Parma che resta in scia degli altoatesini. Vazquez, su rigore, r egala il successo ma soprattutto condanna la Spal alla retrocessione aritmetica in Serie C. Colpo pesante anche per il Venezia in ottica playoff: 3-2 al Perugia. Gli umbri sono ad un passo dalla C.

Se non fosse per la penalizzazione di 5 punti, la Reggina sarebbe già qualificata ai playoff. I calabresi dovranno superare l’Ascoli all’ultima giornata e sperare che Palermo e Venezia non vincano.

Nella sfida tra le due neopromosse, il Frosinone s’impone sul Genoa e conquista la Coppa Nexus allo Stirpe. I ciociari chiudono nei migliori dei modi la stagione, in testa, con 90 minuti di anticipo. Il Bari batte la Reggina, grazie ad un guizzo di Folorunsho, e chiude al terzo posto. I pugliesi accedono alle semifinali playoff e sfideranno la vincente del turno preliminare (la 6ª o la 7ª classificata) il prossimo 29 maggio, in trasferta, mentre disputeranno il 2 giugno al San Nicola la gara di ritorno.

L’ambito 4° posto

Le altre

Termina in parità la sfida tra Brescia e Pisa (al 53’ Bisoli, al 79’ Masucci). Le rondinelle sperano nel miracolo negli ultimi novanta minuti, mentre i toscani rischiano di rimanere fuori dai playoff. Successo in rimonta per il Como contro la Ternana. Mentre il Cosenza spreca ad Ascoli una chance salvezza: calabresi bloccati sul pareggio. Vittoria inutile per il Benevento contro il Modena: i sanniti salutano e retrocedono in Serie C.

