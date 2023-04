Frosinone avanti tutta, la Serie A è più vicina 

Pasquetta di festa allo Stirpe. Il Frosinone torna al successo dopo tre turni di digiuno e guadagna 2 punti sul Genoa battendo l’Ascoli 2-0 grazie alle reti di Lucioni e Mulattieri. I ciociari compiono un altro importante passo verso la promozione in Serie A e approfittano del pareggio del Grifone, che nelle ultime settimane sembrava lanciatissimo verso il primo posto. Ora il distacco dai liguri è di sei lunghezze. I rossoblù, avanti di due reti a Como fino al 62’ con Strootman e Coda, si sono fatti recuperare dai lombardi. Prima è Cutrone ad accorciare le distanze, mentre a siglare il definitivo 2-2 è Mancuso all’88’. Per il Grifone è un pari dal sapore amaro.

Scontri playoff

Nella sfida playoff di giornata, il Bari espugna il Druso al 93’ con Morachioli e si porta a -4 dalla promozione diretta. La sconfitta in zona Cesarini ridimensiona le ambizioni del Südtirol che, soltanto dieci giorni fa, usciva dalla Domus con un pari in extremis. Si è risvegliata la Reggina di Inzaghi. Dopo la vittoria ottenuta a Perugia, nel recupero della 29ª giornata, gli amaranto trovano un altro importante successo contro il Venezia. Decisivo l’autogol dell’ex rossoblù Ceppitelli all’inizio della prima frazione. Il Venezia è ancora invischiato nella lotta per non retrocedere. Sorride il Parma che sembra aver trovato continuità: si impone a Cittadella per 1-0 (a segno Camara) e si candida a recitare un ruolo non secondario in questa voltata finale. Il Palermo in casa col Cosenza non va oltre lo 0-0 dopo aver corso il rischio di perdere nel finale e resta fuori dalla zona playoff (distante 3 punti), mentre i calabresi compiono un altro passo verso la salvezza e agganciano il Cittadella.

Le altre

Colpo esterno per il Modena sul campo del Perugia (1-0). Successo di misura anche per il Brescia contro la Ternana, ma la classifica per le rondinelle rimane deficitaria. Situazione delicata in casa Benevento: al termine della sconfitta interna con la Spal - 3-1 - il tecnico Stellone ha rassegnato le dimissioni.