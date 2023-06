Fronte unico contro le pale in Marmilla 

Pale eoliche sulle colline del vento? No, grazie. L’appello contro lo scempio paesaggistico fra i Comuni di Sanluri, Sardara, Villanovaforru, Lunamatrona e Furtei è racchiuso in una raffica di osservazioni già inviate al Ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica e all’assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente, dai paesi coinvolti e da diverse associazioni. Unanime la preoccupazione per le sedici nuove pale alte 220 metri, altre 12 in arrivo, accanto alle quattro già installate, quattro impianti di una portata tale che saranno devastanti e inaccettabili per l’economia del territorio.

Le ragioni del no

Il parco eolico dovrebbe sorgere in un territorio di grande pregio paesaggistico, faunistico, archeologico, identitario, turistico, agricolo, vitivinicolo, agroalimentare. L’area ospita infatti la cantina Su Entu che ha saputo conservare e valorizzare una fetta di terra, diffusa la coltivazione del grano col pane civraxiu Dop. Sopravvive una specie animale in via d’estinzione, la gallinella prataiola, con progetti di tutela finanziati dalla Regione. Al parere sfavorevole per le colture, si aggiunge quello del turismo con la presenza della chiesetta di Sant’Antioco del 1.600, riportata alle luce dai lavori di un esercito di volontari. E poi fra le tante questioni, le pale arrecherebbero un grave danno al progetto “Sardegna verso l’Unesco”, finalizzato all’inserimento della Civiltà̀ nuragica nel Patrimonio dell’Unesco. Da non trascurare la valenza cumulativa in uno spazio ristretto, dove potrebbe verificarsi che trentadue aerogeneratori siano attaccati tra di loro.

Il territorio

«Ho dato personalmente parere sfavorevole – dice il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi – perché l’impatto che si verrebbe a creare non è mitigabile. Abbiamo investito molto per salvaguardare la collina del vento, ma questo non giustifica che in nome delle novità venga sepolta la storia, le tradizioni, paesaggio, il sacrificio di chi ha investito nei campi. Non siamo contrari all’energia alternativa, ci opponiamo ai conquistatori che entrano nei nostri terreni senza neppure bussare alla porta. Purtroppo una legge dello Stato glielo permette. Per questo abbiamo le mani legate. Ho chiesto alla Regione che si attivi presso il Governo centrale per una moratoria che blocchi le autorizzazioni eoliche e il fotovoltaico senza prima concordare con i Comuni i luoghi dove seminare queste pale gigantesche e avere in cambio le dovute compensazioni per le comunità che ospitano i signori del vento». Per il Comune di Sardara è stata la minoranza a presentare le osservazioni. «Per ovviare a questi disastrosi interventi erroneamente definiti ecologici – dice il consigliere, Andrea Caddeo – è necessario pianificare il territorio, individuare le aree idonee per tali impianti. Nel caso di Sardara non si può ignorare l’impegno per tutelare una fetta di terra ricca di storia».

