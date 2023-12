«Fronte unico contro eolico e scorie» 

inviato

Nurallao. «La notizia era nell’aria, ma non ce l’aspettavamo alla vigilia di Natale». Non è stato un bel regalo quello arrivato nei giorni scorsi dal ministero dell’Ambiente, che ha pubblicato l’elenco delle aree individuate per realizzare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. «Otto di queste pattumiere sono in Sardegna», taglia corto Marta Serra, coordinatrice del comitato “Sar X Sar”. «Significa Sarcidano per la Sardegna». Madre di due figli, 38 anni, appassionata di scrittura e sin da ragazza impegnata nelle battaglie per la tutela dell’ambiente. «Ho scelto di vivere a Nurallao – racconta – non è stata una decisione facile. Avevo messo in conto che vivere in un piccolo centro dell’interno comporta dei sacrifici. Ma non immaginavo che in pochi anni la situazione sarebbe andata sempre peggiorando. Stanno tagliando tutti i servizi. Non funziona niente: trasporti, sanità, scuole. Un disastro dietro l’altro».

Pattumiera nucleare

«In Sardegna – sottolinea - è in atto quello che nel mondo aglossassone si chiama land grabbing, l’accaparramento di terra. In parole povere: un furto». Nell’elenco nazionale delle aree idonee ci sono 51 siti. Otto si trovano in Sardegna tra l’Oristanese e il sud dell’Isola. «Qui nel Sarcidano per realizzare il deposito hanno individuato un terreno nelle campagne di Nurri – afferma Marta Serra – lo sapevamo da tre anni, ma ora c’è la conferma ufficiale. Non ci resta che opporci con tutte le forze».

Il comitato

Il comitato “Sar X Sar” è nato tre anni fa. «Nella prima fase – ricorda l’attivista sarcidanese – la nostra attività è stata condizionata dalla pandemia. Siamo comunque riusciti a creare una rete che convolge tutti i centri del Sarcidano. Il livello di attenzione non si è mai abbassato. Ci è venuta incontro la tecnologia. Siamo rimasti sempre in contatto ed eravamo consapevoli che dopo le comunicazioni di tre anni fa ci sarebbe stato un seguito. Eravamo convinti che l’elenco sarebbe stato ufficializzato agli inizi del 2024, ma la brutta sorpresa è arrivata prima».

Eolico e scorie

Secondo Marta Serra la battaglia contro i depositi delle scorie radioattive deve essere combattuta insieme ai comitati che si oppongono all’assalto eolico. «Dobbiamo essere tutti uniti – aggiunge – c’è di mezzo il futuro della nostra terra. Bisogna fermare la speculazione energetica e lo stoccaggio delle scorie. La protesta popolare non basta. Anche le istituzioni devono scendere in campo. La politica deve fare la sua parte, possibilmente senza strumentalizzare questa vicenda a fini elettorali. Dobbiamo avere la consapevolezza che la Sardegna non può e non deve ospitare i rifiuti radioattivi prodotti altrove. Sono convinta che anche i sindaci difenderanno i territori indicati per ospitare i depositi di stoccaggio. Siamo davanti a una nuova forma di colonialismo. Oltre allo Stato ci sono anche le multinazionali dell’energia. Non se ne può più. Nel frattempo l’interno dell’Isola si svuota. I nostri paesi rischiano di sparire». La protesta contro lo scorie riparte dunque dal Sarcidano. «Dopo la sanità e l’assalto eolico ci attendono altre battaglie. Non ci arrendiamo».

