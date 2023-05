Fronte comune per il commercio 

Settanta fra operatori e fornitori del centro storico danno vita ad una forma di associazionismo il cui scopo è quello di creare una nuova area commerciale. Con le firme apposte dal notaio nel pomeriggio di ieri, nasce ufficialmente la nuova associazione “Centro storico Iglesias centro commerciale naturale”.

Uniti

Il progetto è stato a lungo meditato, studiato e nonostante sia composto da oltre 70 associati è riuscito a passare sotto traccia. Solo la comunicazione del presidente provvisorio, Gianmaria Graziano, ha portato alla luce del sole una nuova realtà che: «Apre ad una nuova era dell’associazionismo - rivela Graziano - perché oltre ai classici commercianti sono e saranno presenti una serie di professionisti e operatori di svariati servizi». L’obiettivo è quello di ripercorrere il solco tracciato negli anni passati da quel “Centrocittà” poi finito in disgrazia, ma se la destinazione è ben chiara, le strade che conducono a questa saranno differenti rispetto al passato: «Occorre migliorare non solo da un punto di vista commerciale, ma anche estetico e dei servizi in generale - continua il presidente provvisorio - Il centro storico è di tutti gli iglesienti e intendiamo coinvolgere ogni soggetto capace di contribuire ad un’ottimizzazione della sua vivibilità». Il prossimo step della nuova associazione sarà quello d’indire un’assemblea, votare e formare il direttivo ufficiale e stipulare il regolamento. Nel direttivo provvisorio oltre al presidente provvisori Gianmaria Graziano, figurano i nomi del vice Giuseppe Rosas, del tesoriere Stefano Deidda e dei consiglieri Elisabetta Porcu, Franco Pissard, Anna Corrias, Enzo Rizzo, Samuele Fogu, Iacopo Ladu, Roberto Tanda e Luca Puddu.

Il futuro

Importante per il futuro sarà il confronto con l’amministrazione comunale che verrà: «Intendiamo dialogare apertamente con tutte le realtà. - continua Graziano - Fondamentale sarà la sinergia con il Comune». Per l’associato Franco Pissard la nascita dell’associazione è un segnale importante: «Che da tempo si auspicava. - rivela - Un progetto che coinvolge i più disparati soggetti, non solo proprietari di attività commerciali, ma anche di altre realtà, una scelta fatta per avere una migliore e più ampia prospettiva riguardo alle criticità da superare, per mettere in evidenza le peculiarità dell’area in questione e portare avanti delle istanze, sempre con dialoghi costruttivi, da presentare all’amministrazione comunale che verrà. Il fine ultimo è sempre il “bene per il centro”, per le sue attività e per le tante famiglie che da queste dipendono». Per il consigliere Enzo Rizzo, la nuova realtà si pone l’obiettivo di trovare soluzioni atte ad attirare qualsiasi forma di turismo: « E cercare anche di incentivare i consumatori a rimanere in città. - dichiara - Si comincia con oltre 70 associati, che rappresentano la quasi totalità dei commercianti del centro, un buon segno».