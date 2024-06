Fronte comune per difendere la Sardegna 

No allo scempio ambientale nell’Isola e no alla moratoria della Giunta ora al centro del dibattito nell’aula del Consiglio regionale. Sono i contenuti chiave del confronto a più voci, organizzato a Oristano dall’associazione culturale “Lucio Abis”, sul tema delle speculazioni energetiche e sugli interventi necessari per bloccarle.

Nell’affollatissima aula magna del Consorzio Uno c’erano rappresentanti di comitati e associazioni. E c’era il comitato scientifico per l’Insularità in Costituzione, con la presidente Maria Antonietta Mongiu, Giuseppe Pulina, Rita Dedola, Gian Valerio Sanna, Giuseppe Biggio, Benedetto Ballero. È intervenuto l’editore del gruppo L’Unione Sarda, Sergio Zuncheddu. In tanti interventi, accenti severi sul disegno di legge della Giunta all’esame del Consiglio regionale, considerato «largamente insufficiente di fronte all’invasione di gigantesche pale che potrebbero compromettere il paesaggio sardo».

I vincoli sul territorio

Sergio Zuncheddu ha ribadito: «La Regione sa bene quello che deve fare, c’è il 98,8% del territorio coperto da vincoli di tipo diverso, archeologici, monumentali, paesaggistici, legati agli usi civici». Qual è lo strumento più efficace? Secondo l’imprenditore, «la soluzione migliore è una norma urbanistica che nasce dai poteri che alla Sardegna vengono riconosciuti in base allo Statuto». Il conto degli incentivi fa crescere la rabbia: oltre 8 miliardi di euro ogni anno nelle tasche dei signori dell’energia. Un dato che delinea l’ennesima beffa per l’Isola del sole e del vento.

Maria Antonietta Mongiu ha ricordato la proposta del comitato scientifico Insularità in Costituzione (presentata nelle audizioni davanti alle commissioni Urbanistica e Industria del Consiglio regionale): «Chiediamo di bloccare i progetti con una norma di salvaguardia che abbia valore per i territori dell’interno, sul modello delle norme già applicate con successo nelle aree costiere». Concorda Giuseppe Biggio, che è stato direttore del servizio della Pianificazione paesaggistica e urbanistica della Regione: «Con regole adeguate si può difendere il territorio sardo dall’assalto eolico». Giuseppe Pulina, pro rettore per la Ricerca all’Università di Sassari, avverte: «C’è la fotografia dei paesaggi rurali della Sardegna, censiti nel recente passato, e da questa “istantanea” si potrebbe partire per la loro tutela».

Sulla moratoria è critico anche l’avvocato ed ex assessore regionale alla Cultura Benedetto Ballero: «È uno strumento spuntato. Mancano punti fondamentali: non c’è una limitazione all’aumento di potenza nel revamping e un indirizzo chiaro sulle autorizzazioni già rilasciate. Tutto ciò significa che il privato dopo 18 mesi fa quello che vuole, oppure presenta ricorso chiedendo i danni alla Regione». Il costituzionalista Vincenzo Cerulli Irelli, già deputato, intervenuto in videoconferenza, ha dato la sua disponibilità «per contribuire a scrivere le norme più utili per contrastare le speculazioni energetiche a danno della Sardegna».

La mobilitazione

Secondo Pietro Arca, ex sindaco di Sorradile e presidente dell’associazione culturale “Lucio Abis”, «occorre dare vita a una mobilitazione generale che coinvolga le istituzioni e tutti i sindaci, non solo quelli direttamente chiamati in causa e molto preoccupati per gli esiti nefasti dei progetti energetici imposti dall’esterno». Un invito alla mobilitazione anche nelle parole di Gian Valerio Sanna, già assessore all’Urbanistica: «Siamo di fronte a una palese violazione della Convenzione europea del paesaggio firmata a Firenze nel 2000. Solo la percezione della popolazione può legittimare, in base al trattato promosso dal Consiglio d’Europa, il riconoscimento del paesaggio in quanto tale. Così vogliamo certificare la percezione del paesaggio in Sardegna coinvolgendo le comunità attraverso una raccolta di firme. È un modo per incidere, essere protagonisti e arginare il tentativo di imporre servitù permanenti».

L’avvocata Rita Dedola fa notare che «l’assenza di pianificazione stimola la criminalità, che riesce a insinuarsi in ambiti avvolti dall’incertezza normativa. C’è il rischio che la Sardegna, già terra di riciclaggio di soldi “sporchi”, sia invasa, non solo da dannose speculazioni ma anche da un fiume di capitali illeciti».

