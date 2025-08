Fronte comune: no alle pale in mare 

Eolico offshore e pesca fra Buggerru e Piscinas, un disastro annunciato : l’ennesima rivolta contro i signori del vento, organizzata dall’associazione regionale “Presidio permanente del Popolo sardo”, coinvolge il modo della pesca, i sindaci, i volontari che gestiscono i villaggi turistici della Costa Verde. La manifestazione pacifica che si terrà a Torre dei Corsari la sera del 14 agosto nasce per esprimere la forte contrarietà verso il progetto di 55 pale eoliche cinesi, alte 320 metri, le più grandi al mondo, come un grattacielo di 119 piani, davanti alla costa di Capo Pecora, Scivu e Piscinas, presentato a fine maggio dalla società inglese Renewable energies limited.

Aree di pesca

La pesca e l’eolico in mare potranno mai convivere? La voce dei pescatori è unanime: «Il mare è la nostra fonte di reddito, le pale determinano una generalizzata limitazione al nostro lavoro, la pesca, in tutte le aree oggetto degli interventi». Roberto Sibiriru dice: «Da dieci anni lottiamo inutilmente per accedere all’unico porticciolo del litorale di Arbus, a Tunaria, storico villaggio dei pescatori. Arrivano questi ricchi signori e subito le porte aperte, per loro tutto è possibile. Non dobbiamo e non possiamo permetterlo». Italo Dessì aggiunge: «Sono preoccupato, soprattutto arrabbiato. Gli impianti non saranno invisibili, di certo riducano le aree di pesca, alterano la fauna marina, modificano l’habitat dei fondali dove si riproducono i pesci. E noi dove andremo a lavorare?» Corrado Sibiriu: «Dubbi tanti, certezze zero. Non deve sfuggire la realtà del luogo, noi non siamo attrezzati per pescare al largo. Che può intervenga per evitare un pericolo annunciato».

Le motivazioni

Gli organizzatori l’hanno chiamata “A foras i nuovi pirati del mare”. Il presidente, Davide Fadda, racconta le motivazioni: «Come luogo in cui manifestare la nostra contrarietà, abbiamo scelto Torre dei Corsari, villaggi turistico della Costa Verde, nello spiazzo della Torre aragonese del 1587, realizzata per contrastare le invasioni dal mare dei pirati. Simbolo di resistenza ancora attuale. Oggi come ieri, è doveroso difendere la nostra terra propria dai poteri speculativi e predatori che spogliano e devastano l’Isola senza lasciare alcun beneficio». All’iniziativa hanno aderito gran parte dei sindaci della costa sud occidentale, oltre alle cooperative di pescatori, comitati contro la speculazione energetica e le associazioni delle località marine di Arbus.

Torce, lumini e fiaccole

Il programma si articola in tre fasi: alle 20 marcia in fila indiana, con torce, lumini e fiaccole, lungo oltre due chilometri di spiaggia che da Pistis conduce a Torre dei Corsari; l’arrivo alle 21,30, a seguire il dibattito nell’area antistante la Torre con autorità, esperti e cittadini; alle 23, veglia notturna con musica e parole. «Dobbiamo fermare – conclude Fadda – un’altra servitù nel territorio, dopo quella militare di Capo Frasca e quella perenne del gigantesco inquinamento ambientale lascito dallo sfruttamento minerario che arriva fino al mare, pensiamo alle interdizioni di Piscinas».

