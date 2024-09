Fronte compatto per il turismo 

«Esiste ancora una ricetta per il rilancio delle zone interne, coniugando un turismo consapevole ad ambiente e buon cibo. Ma serve una maggiore coesione fra operatori e amministratori locali».Ne è convinto il decano degli albergatori barbaricini, l’aritzese Ninni Paba (84 anni) titolare dell’Hotel Sa Muvara. Che rilancia l’idea di una destagionalizzazione, capace di attrarre nuovi visitatori, mettendo in rete strutture ricettive e comunità. Non mancando, poi, di appellarsi alle istituzioni, affinché studino delle nuove agevolazioni.

50 anni nel settore

Ninni Paba è impegnato da oltre cinquant’anni nel settore: una quotidianità no stop, fra sveglie che suonano all’alba, accogliendo turisti da ogni dove. Ma soprattutto, dividendosi fra studi e viaggi intorno al mondo, promuovendo l’Isola e i suoi paesi-gioiello.«Non mi fermo mai - racconta orgoglioso - amo il mio lavoro e tenermi impegnato anche alla mia età mi rende felice. Ho creato questa struttura con grandi sacrifici, dopo essere partito da casa poco più che bambino, per poi tornarci trentenne».Ed è fiero del percorso fatto in giro per il mondo, con una lunga gavetta iniziata oltre Tirreno: «Dopo gli studi con i missionari in Piemonte e Veneto, ho maturato esperienze alla Rinascente, in Sicilia, Venezia, Ginevra, Francia, Inghilterra e USA. Ma nel 1970 il richiamo alle radici è stato più forte di tutto e dopo aver lavorato al Forte Village, il 6 aprile del 1971 ho posato la prima pietra di Sa Muvara».

Premiato

Lo dice con un velo di emozione, l’albergatore, premiato nel 2007 a Gavoi come pioniere del turismo, e con un passato da Presidente dell’Associazione piccole imprese sarde: «Non mi ha regalato niente nessuno - aggiunge – Mi sono scontrato con innumerevoli difficoltà fra banche e burocrazia, che soffocano noi imprenditori. È triste dover constatare come questo andazzo vada avanti tutt’oggi, sbarrando la strada ai giovani che vogliono fare impresa».Per Paba, la soluzione sarebbe infatti in una «sburocratizzazione che consenta alle aziende di creare sviluppo, soprattutto nei piccoli territori che vivono il dramma dello spopolamento».

Da qui l’invito alla cooperazione: «Da soli non si va da nessuna parte. Servono dei piani di sviluppo per le zone interne che non si fermino ad eterni tavoli tematici, ma vadano oltre».E analizzando la recente estate traccia un bilancio in chiaroscuro: «Apriamo a maggio dopo una pausa invernale in cui ci dedichiamo alla programmazione - dice Paba - vorremmo aprire anche d’inverno ma con questi numeri è impossibile. Dalla primavera ad oggi, ci hanno scelto a decine. Alcuni sono clienti fidelizzati, altri ci raggiungono grazie ai tour operator. Ma la Regione deve porre rimedio al caro traghetti e aerei. La nostra Isola sta diventando una meta irraggiungibile, mentre Puglia, Croazia e altre destinazioni spiccano il volo».

