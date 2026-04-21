Fronte compatto per difendere l’ospedale 

Amministratori, dirigenti della Asl 5 e operatori sanitari al “capezzale” della sanità della Planargia. L’incontro si è svolto ieri a Bosa per discutere delle criticità di un territorio che non intende arretrare di un passo nella difesa dell’ospedale e dei servizi. Il Consiglio comunale, convocato per affrontare i problemi, ha visto un fronte comune.

L’incontro

Alla seduta hanno partecipato la direttrice generale dell’Asl 5, Grazia Cattina, e il direttore sanitario degli ospedali provinciali Stefano Madeddu, insieme al sindaco Alfonso Marras, alla Giunta e ai consiglieri comunali. Presenti anche il presidente dell’Unione della Planargia e sindaco di Flussio Giovanni Antonio Zucca, i sindaci Giovanni Maria Milia ( Modolo ), Pietro Fadda ( Tinnura ) e Angelo Masia ( Magomadas ), il primo cittadino di Tresnuraghes Gianluigi Mastinu anche nella veste di responsabile del reparto di Medicina del Mastino. «Bosa non accetterà alcun taglio e ìdepotenziamento dei servizi sanitari e dell’ospedale. La Planargia è in zona disagiata – ha chiarito il sindaco Marras - e come tale è tutelata anche dalla legge regionale sulla rete ospedaliera. I servizi attualmente erogati devono essere salvaguardati».

I problemi

Uno dei nodi più delicati resta il Pronto soccorso «un presidio su cui saremo intransigenti – ha evidenziato Alfonso Marras - Bosa è lontana dagli ospedali di Oristano e Nuoro, nei mesi estivi la popolazione raddoppia. Il Pronto soccorso deve essere funzionante anche quando a giugno si interromperà l’attività garantita dai medici in affitto». Marras ha sollecitato l’urgenza di reperire un pediatra. La direttrice Cattina ha provato a rassicurare. «Non c’è alcuna volontà di tagliere servizi – ha spiegato- ma per una cronica carenza di medici che colpisce tutta la Sardegna, si rende necessaria una rimodulazione dei turni. Sul pediatra c’è stata la disponibilità di un medico e il problema potrà essere risolto». Il dibattito ha visto anche gli interventi dei consiglieri provinciali Massimo Blandino e Angelo Masala. «Registriamo positivamente gli impegni presi dalla direttrice generale - ha dichiarato Masala- ma avverto che sulla sanità dobbiamo essere uniti in una battaglia comune perché non si tratta di una questione politica ma di una necessità di tutti». In chiusura il sindaco Marras ha proposto un nuovo incontro tra un mese per verificare lo stato degli impegni e le azioni concrete avviate.

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