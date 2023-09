Fronte compatto contro l’eolico selvaggio 

Il fronte del no all’eolico selvaggio si allarga sempre più. Dopo la contrarietà dei sindaci e delle associazioni ambientaliste, ora anche i comitati civici e le popolazioni dei territori coinvolti esprimono a gran voce il dissenso totale al grande impianto eolico che la Sorgenia Renewables intende realizzare tra Narbolia e Seneghe, dove dovrebbero sorgere 9 torri. A San Vero Milis, Siamaggiore e Zeddiani invece sarebbero costruiti cavidotti, cabine e altre infrastrutture, a Solarussa la stazione di accumulo con un effetto dirompente sul territorio. E sono pronti a convergere nel fronte del no anche altri Comuni e comunità non direttamente coinvolte, si attende inoltre la presa di posizione decisa da parte dell’Anci regionale.

L’assemblea

Lunedì sera il centro polifunzionale “Pippia” a Narbolia era gremito per l’assemblea pubblica promossa dal comitato S’Arrieddu, già attivo nella battaglia contro il fotovoltaico selvaggio nelle campagne narboliesi. «Non siamo contrari alle energie rinnovabili ma a questi impianti speculativi e inutili che vengono costruiti per vendere energia e incassare consistenti sovvenzioni statali» precisa Pietro Porcedda del comitato. In Sardegna si produce già più energia di quella che si consuma: «Se venissero approvati gli oltre 700 progetti presentati, tra eolico e fotovoltaico, nell’Isola si produrrebbe energia in misura 10 volte superiore rispetto a quella che si consuma e che si può esportare, un’assurdità». È emersa l’idea di una moratoria a livello regionale per sospendere i progetti già depositati, in attesa di autorizzazioni ambientali, e rendere più vincolante il parere delle comunità. Il sindaco di Solarussa Mario Tendas punta su questo: «Occorre un’attenta valutazione e una visione d’insieme organica sull’impatto di questi impianti nei nostri territori – ha detto - l’assemblea ha l’obiettivo di chiedere una moratoria in Regione, dobbiamo sederci a un tavolo insieme, amministratori locali, assessori e dirigenti regionali e comunità per analizzare approfonditamente ogni singolo progetto».

Gli obiettivi

Antonio Muscas, del comitato Su Entu Nostu ribadisce: «Sorgenia punta sull’eolico non perché creda nelle rinnovabili, ma perché conviene. Chiediamo una moratoria, l’unico strumento per fermare questo scempio. Vogliamo decidere dove realizzare questi impianti e su quale tipologia puntare. Il 14 settembre manifesteremo a Cagliari per decidere del nostro futuro». La sindaca di Seneghe, Albina Mereu, contraria al progetto che prevede ben 7 torri eoliche di oltre 200 metri nel territorio comunale, ha evidenziato che nelle aree interessate sorgono importanti siti archeologici: «Una testimonianza della storia locale che non può essere deturpata per soddisfare le speculazioni». Infine Stefano Deliperi per il Gruppo d’intervento giuridico, e Graziano Bullegas per Italia Nostra hanno presentato le osservazioni nel procedimento di valutazione d’impatto ambientale. C’è tempo fino a venerdì per ulteriori rimostranze.