Frontale tra un’auto e un compattatore 

Grave incidente ieri mattina poco dopo le 9 all’incrocio fra la via Torrente a Selargius e la 554 con lo scontro frontale fra un’auto e un compattatore della raccolta dei rifiuti che si è capovolto proprio al centro della Statale, in direzione Quartu. I conducenti, una donna di 40 anni e un operaio di 61 anni, sono stati accompagnati in ospedale in codice rosso e sono stati entrambi ricoverati per accertamenti.

Due feriti

Ad avere la peggio è stata la donna che era alla guida dell’auto, Raffaela Locci, di Quartu, che ha riportato fratture e altre ferite. A lei i medici hanno assegnato 40 giorni di cure. Meno gravi le condizioni dell’autista del mezzo della nettezza urbana, Ignazio Corti, rimasto incastrato nella cabina: è stato soccorso dai vigili del fuoco ed è stato trattenuto in ospedale solo per precauzione.

Pesantissimi i disagi alla viabilità: per due ore sulla 554 è stato il caos e si è formato un serpentone di auto interminabile, col traffico che è stato in parte deviato su alcune stradine laterali dagli operai dell’Anas intervenuti sul posto. Dopo due ore, la carreggiata è stata liberata dai mezzi semidistrutti e la situazione è tornata alla normalità.

Lo scontro

L’incidente è avvenuto all’incrocio fra via Torrente, una delle strade di accesso a Selargius, e la statale: l’urto fra l’auto (una Ford) condotta dalla donna e il grosso mezzo con alla guida l’operaio, è stato violentissimo. Il compattatore si è ribaltato, col conducente rimasto incastrato fra le lamiere della cabina. Quasi distrutta la Ford.

Comprensibile lo choc degli automobilisti testimoni della scontro che hanno comunque dato subito l’allarme con l’arrivo dei carabinieri della Stazione di Selargius, delle ambulanze del 118, dei Vigili del fuoco e di diversi operai dell’Anas.

I soccorsi

La donna è stata subito caricata su una delle ambulanze arrivate in soccorso e accompagnata in codice rosso al Brotzu. Per liberare l’uomo dalle lamiere della cabina sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo con le cesoie. Ignazio Corti è poi finito in ospedale in codice rosso ma in condizioni per nulla preoccupanti.

Intanto la 554 diventava praticamente off limits con disagi pesantissimi. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Selargius che stanno ora cercando di risalire alla causa dello scontro e alle eventuali responsabilità. Un’attività d’indagine che richiederà alcuni giorni.

