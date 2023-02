Frontale sulla statale 195 e carambola sulla 554: cinque feriti in codice giallo 

Due incidenti stradali ieri mattina nelle strade di Cagliari. Il primo è avvenuto sulla statale Sulcitana, all’altezza del chilometro 6,950. Due auto si sono scontrate frontalmente coinvolgendo nella dinamica anche una terza vettura finita in cunetta. Tre i feriti, fortunatamente non gravi, soccorsi dalle squadre dei sanitari del 118 e accompagnati in codice rosso all’ospedale Brotzu e al Policlinico. Dopo le visite sono stati poiu dimessi. Per il terzo automobilista non è stato necessario neppure il trasferimento al pronto soccorso.

Sulla statale 195, vista anche l’ora, il traffico ha subito forti rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i mezzi dell’Anas anche per liberare la carreggiata dai detriti. Ul traffico per oltre due ore è stato dirottato all’altezza del chilometro 5 in prossimità della statale 195 var per poi rimettersi sulla Sulcitana all’altezza del chilometro 9 in territorio di Capoterra.

Il secondo incidente si è verificato sulla statale 554, a breve distanza dall'hotel. in direzione Monserrato. Quattro le macchine coinvolte. Dopo il violento impatto, conclusione di una carambola, una delle vettura è finita sopra un muro di cemento armato restando in bilico a due passi dalla recinzione metallica di un’azienda privata. Inevitabili i disagi per gli automobilisti che si trovavano in quel momento sulla trafficatissima 554 è stata ristretta e si sono formate lunghe code.

Sulla statale sono arrivate le pattuglie della Polizia municipale per i rilevi e ricostruire la dinamica dell’incidente. I feriti non hanno riportato conseguenze serie. Assegnato codice giallo. (a. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA