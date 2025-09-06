Frontale sulla 125: sei feriti, uno grave 

Il ferito più grave, un uomo di Tertenia, è stato trasportato in ambulanza sull’elisuperficie del poligono di San Lorenzo e da qui, dopo essere stato intubato, trasferito in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari. Anche le altre cinque persone rimaste coinvolte nell’incidente che, ieri sera, ha paralizzato l’Orientale, a sud di Tertenia, hanno subito diversi traumi, ma le loro condizioni sono meno preoccupanti rispetto a quelle dell’uomo che ha riportato un trauma cranico e diverse fratture. Tra loro anche una dottoressa che avrebbe dovuto prestare servizio nell’ambulatorio della guardia medica di Bari Sardo. I cinque pazienti sono stati ricoverati al Nostra Signora della Mercede di Lanusei.

L’incidente

Il maxi incidente è accaduto intorno alle 20, all’altezza del chilometro 91, fra Tertenia e Villaputzu. In un attimo la viabilità è andata in tilt. Traffico paralizzato in entrambi i sensi e sul posto la centrale operativa del 118 di Sassari ha inviato cinque mezzi di soccorso (medicalizzate di Lanusei e Muravera e tre di base) a sirene spiegate e con il codice rosso di massima gravità. Coinvolte una Fiat Punto, una Volkswagen Polo e una Peugeot 308. Gli equipaggi del 118 hanno prestato le prime cure alle persone ferite, alcune delle quali sono rimaste incastrate all’interno delle auto, ridotte a un ammasso di lamiere. Nel frattempo, dalla base di Olbia è decollato Echo Lima 1 dell’Areus. Il mezzo aereo è arrivato pochi istanti prima del tramonto e il paziente più grave è stato trasportato in ambulanza a Capo San Lorenzo. Qui è atterrato l’elicottero, con il medico di bordo che ha intubato l’uomo prima del trasferimento al Brotzu dove il mezzo è arrivato poco prima delle 23.

I rilievi

Una lunga colonna di mezzi ha dovuto attendere a lungo prima di poter transitare lungo il tratto di strada in cui è successo l’incidente. La viabilità è stata disciplinata dai carabinieri della stazione di Tertenia e del nucleo radiomobile di Jerzu. Ai militari spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Sul luogo hanno operato anche i vigili del fuoco di Tortolì e i colleghi di San Vito.

