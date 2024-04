Frontale nella notte a Is Canadesus  

È di due feriti trasportati in ospedale in codice rosso il bilancio dell’incidente avvenuto all’una del mattino ad Assemini. A scontrarsi frontalmente, sulla strada de Is Canadesus che collega le Statali 130, in prossimità di Assemini, e la 131 altezza della zona industriale di Sestu, sono state una Fiat 500 e un’Opel Astra: le cause sono in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari, la polizia stradale di Sanluri e il 118.

I feriti, inizialmente aiutati da altri automobilisti, sono Roberto Scalas, asseminese di 41 anni, e Nadia Rossi, cagliaritana, 25 anni. Il primo si trova in rianimazione al Policlinico per trauma cranico, toracico e addominale. La seconda, estratta dalle lamiere, è ricoverata in reparto ortopedia al Brotzu per curare fratture ed escoriazioni. Entrambi non corrono pericolo di vita. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA