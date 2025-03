Frontale fra moto: gravissimo un 42enne, ferito un coetaneo 

Ancora due incidenti sulla vecchia Orientale sarda. Entrambi più o meno all’altezza del 41esimo chilometro, dopo Campuomu, ai confini con i territori di Sinnai e Burcei. Nel primo sono rimaste coinvolte due moto, nel secondo cinque auto. In entrambi si sono registrati diversi feriti, due gravi.

Nel pomeriggio si sono violentemente scontrate frontalmente due moto e uno dei centauri, Giorgio Lo Maglio, 42 anni, di Quartu, è stato trasportato con l’elicottero in codice rosso al Brotzu, dove è stato ricoverato per i gravi traumi riportati in diverse parti del corpo. Sta meglio il secondo uomo coinvolto nello schianto, Federico Atzori, pure lui 42enne, di Sestu, ricoverato in osservazione al Policlinico di Monserrato, dove è stato accompagnato da un’ambulanza. Non corre pericolo di vita. A prestare i primi soccorsi sono stati altri motociclisti e automobilisti che hanno lanciato l’allarme al 118. Sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri della stazione di Monserrato: i militari hanno effettuato i rilievi di legge e messo l’area in sicurezza per l’atterraggio e il decollo dell’elicottero.

Nel secondo incidente, avvenuto in tarda serata, sono rimaste coinvolte cinque auto. Anche in questo caso lo scontro è stato frontale e ha provocato alcuni feriti (tutti ricoverati) uno dei quali più grave (portato al Brotzu) ma a quanto pare non in pericolo di vita. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

