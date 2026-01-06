VaiOnline
Via Monsignor Angioni
07 gennaio 2026 alle 00:58

Frontale auto-scooter, stazionarie le condizioni della 15enne ricoverata  

Sono gravi ma stazionarie, anche se non sarebbe in pericolo di vita, la condizioni cliniche della 15enne ricoverata lunedì sera dopo un incidente nella via monsignor Angioni a Quartu. La ragazza ha riportato alcune fratture. Viaggiava a bordo di uno scooter in compagnia di un’amica, quando il motorino, per ragioni ancora non note, è andato a sbattere contro un’auto. La seconda giovale è rimasta praticamente illesa.

Dopo il frontale le due ragazzine sono finire sull’asfalto: sull’incidente indaga la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi di legge. Gli accertamenti dovrebbero essere conclusi nelle prossime ore, dopo che gli agenti termineranno di raccogliere a verbale le testimonianze di tutti.

Da verificare c’è ancora l’esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità: le due 15enni dopo lo scontro con l’auto sono volate a terra. E se la prima ai soccorritori è apparsa dolorante e sotto choc, ma comunque senza gravi lesioni, la seconda ha riportato un trauma toracico e varie fratture. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che si sono fermati per aiutare le giovani. Un’ambulanza del 118 ha poi trasportata la ferita al Brotzu in codice rosso: dopo una visita al Pronto soccorso è stata ricoverata in osservazione. L’amica ha invece riportato solo delle escoriazioni. Illeso l’automobilista che conduceva l’auto. Ieri il quadro clinico della ragazzina è apparso grave ma stazionario. Non è in pericolo. (ant.ser)

