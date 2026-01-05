Frontale auto-scooter, due 15enni ferite: una è grave 

Momenti di paura, nella tarda serata di ieri, in via Monsignor Angioni per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e uno scooter su cui viaggiavano due ragazze. A riportare le conseguenze più gravi è stata una 15enne, in sella al motorino insieme ad una coetanea che per fortuna ha subito solo qualche contusione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, che hanno prestato le prime cure alle due quindicenni ferite. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.

Una delle due amiche è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso per un trauma al bacino. I sanitari l’hanno visitata al Pronto soccorso e hanno valutato la necessità del ricovero, ma a tarda notte non si conosceva ancora la prognosi. Da un primo quadro clinico, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

In via Monsignor Angioni sono arrivati poi anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi di legge. Stando ad una prima ricostruzione della dinamica, ancora del tutto sommaria, l’auto e lo scooter si sarebbero andati a scontrare frontalmente. Ad avere la peggio sono state le due 15enni in motorino, mentre il conducente dell’utilitaria sarebbe rimasto illeso.

