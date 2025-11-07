VaiOnline
Samatzai.
08 novembre 2025 alle 00:30

Frontale all’alba sulla Sp5: un morto 

La vittima è un falegname di Guasila. Feriti mamma e figlio di Serramanna 

Una sbandata improvvisa, forse dovuta a un colpo di sonno, a un malore o all’asfalto reso viscido dalla pioggia, potrebbe essere all’origine del tragico scontro avvenuto all’alba di ieri sulla Provinciale 5, nel territorio di Samatzai , e costato la vita ad Alberto Secci, falegname 61enne di Guasila . Erano da poco passate le 7 quando la Ford Fiesta guidata dall’uomo avrebbe invaso la corsia opposta, schiantandosi frontalmente contro una Fiat Cinquecento su cui viaggiavano Loretta Anoffo, di Serramanna , e suo figlio 17enne. L’impatto è stato violentissimo, e il falegname non ha avuto scampo.

I soccorsi

Sul posto sono subito giunte le forze dell’ordine per accertamenti e rilievi di legge e i vigili del fuoco di Sanluri che hanno estratto dalle lamiere la donna, mentre il ragazzo è riuscito a uscire dall’abitacolo da solo: entrambi sono stati affidati al personale della medicalizzata Mike 65 di Senorbì , intervenuta insieme all’équipe della base di Monastir . Trasportati in ospedale con codice rosso, madre e figlio non sarebbero in pericolo di vita. Per Secci invece non c’è stato nulla da fare.

L’auto dell’uomo, che probabilmente era diretto verso Samatzai, per cause ancora da accertare ha invaso la corsia dove sopraggiungeva la Cinquecento di Anoffo che stava accompagnando il figlio a Pimentel , dove lavora nell’azienda di famiglia specializzata nella produzione di mostaccioli.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico: per diverso tempo la Provinciale 5 è rimasta bloccata, con disagi per automobilisti e mezzi pubblici. Dopo il soccorso dei feriti, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e bonificato la carreggiata. Le cause del frontale restano ora al vaglio degli inquirenti.

Paese in lutto

La notizia della morte di Alberto Secci ha profondamente scosso Guasila. Artigiano conosciuto e stimato, riservato e dedito al lavoro, Secci aveva imparato il mestiere tra le mura di casa, seguendo le orme del padre. In paese tutti lo chiamavano “Bettu Cita”, soprannome che portava con sé fin da ragazzino. Non amava la vita mondana, lo si vedeva raramente in piazza o al bar, ma dedicava le sue giornate alla famiglia e al suo lavoro dove realizzava pezzi molto apprezzati. Bravissimo intagliatore, i suoi mobili arredano le case non solo del suo paese, ma anche quelle di mezza Sardegna.

Il dolore della comunità per la perdita di Bettu Cita è grande. «Alberto – racconta il consigliere comunale Giantonio Orrù – era un mio caro amico, in paese siamo addolorati per questa tragedia». Nell’impresa di Orrù, che si occupa di impianti di depurazione, lavora anche l'unico figlio di Alberto Secci, Gabriel, 21 anni.

