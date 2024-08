Frontale a Macchiareddu, un ferito grave 

È di un ferito soccorso dal 118 con il codice rosso il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 21 di ieri nella strada II della zona industriale di Macchiareddu, ad Assemini, dove due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente all’altezza dello stabilimento della Fluorsid.

I vigili del fuoco, giunti sul posto dalla Centrale operativa di Cagliari, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dello scenario mentre il personale sanitario del 118 ha disposto il trasporto in ospedale di uno dei due conducenti con il codice rosso.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini del caso.

Nel pomeriggio un altro incidente, che non ha provocato feriti gravi, aveva causato lunghe code sulla statale 130 in direzione Cagliari a causa di un incidente. Lo schianto all’altezza di Elmas. Sul posto la polizia locale di Elmas e i soccorritori del 118, tra cui l’ambulanza Sos Elmas.

