Frongia sì, i sardisti no 

Pietro Frongia torna in Giunta mentre il Psd’Az sempre più lontano dalla maggioranza. Con l’ingresso nell’esecutivo di Frongia, tramonta definitivamente la possibilità per i sardisti di avere i due assessorati richiesti nei mesi scorsi. Frongia ha riottenuto le deleghe all’Agricoltura, Caccia e pesca, Viabilità e si occuperà anche Tutela del territorio. Al puzzle ricomposto a fatica della Giunta Garau manca solo una tessera, che difficilmente avrà l’effigie dei quattro mori. Oltre a riassegnare un posto in Giunta a Frongia, il sindaco ha deciso di gestire in prima persona la delega al Turismo, che apparteneva all’assessore allo Sport, Giovanni Montis.

La scelta

Alla fine sindaco e maggioranza hanno deciso di premiare nuovamente Frongia che, pur essendo candidato al primo turno alle elezioni amministrative di due anni fa nella coalizione guidata da Gianluigi Marras (avversario di Garau al primo turno), al ballottaggio contro Beniamino Piga aveva lavorato per la vittoria di Garau. Resta da capire, ora, come reagiranno i sardisti in Consiglio, apparsi nelle ultime sedute sempre più distanti dal resto della coalizione.

Il sindaco

«Abbiamo deciso di premiare l’impegno di Frongia non solo per l’appoggio alle scorse amministrative, ma perché dall’inizio del mandato ha sempre lavorato con impegno e serietà – dice Beniamino Garau -, oltre a riavere le deleghe che gestiva sino all’azzeramento della giunta, ho deciso di affidargli anche la Tutela del territorio, che abbraccia diversi temi di carattere ambientale. Alla squadra, adesso, manca solo un altro assessore, che dovrà essere assolutamente donna per il rispetto della parità di genere all’interno della giunta».

La rottura

Seppur negli ultimi mesi abbia tentato la via del dialogo con i sardisti, neppure Garau crede più che sia possibile ricucire un rapporto precipitato la scorsa primavera: «Non so se facciano ancora parte della maggioranza, bisognerebbe chiederlo a loro. L’unica cosa certa è che gli atteggiamenti assunti dai sardisti durante le ultime sedute del Consiglio vanno contro il resto della coalizione».

Riottenute le deleghe, Pietro Frongia è pronto a rimettersi al lavoro: «Sono felice di poter tornare in Giunta, in questi primi due anni abbiamo lavorato bene, siamo riusciti a ricomporre dopo tanti anni la compagnia barracellare ed è nata la Consulta degli agricoltori. Ci aspettano altre sfide: vogliamo creare un marchio Igp per garantire una maggiore tutela dei prodotti agricoli del nostro territorio, ma ci impegneremo anche sul fronte della tutela dell’ambiente».

