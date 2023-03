«Fronda anti Putin»: poi la smentita 

MOSCA. Ci sono «lotte intestine nella cerchia ristretta del Cremlino». Questa l’interpretazione data dal think tank americano Institute for the Study of War (Isw) delle parole dette a una conferenza sull’informazione dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha prontamente smentito.

Il timbro “Fake”

L’interessata ha pubblicato sul suo canale Telegram il testo del commento di Isw, con sopra stampato in rosso “fake”, falso. L’Isw, un istituto che ha lo scopo dichiarato di «migliorare la capacità di eseguire operazioni militari» e «raggiungere gli obiettivi strategici degli Usa», si riferiva a una conferenza sulla tecnologia e l’informazione alla quale ha partecipato la portavoce della diplomazia russa. Quest’ultima, al commento di un imprenditore del settore che auspicava il ritorno al controllo centralizzato dell’informazione come ai tempi dell’Unione Sovietica, ha risposto che il Cremlino non può più permettersi un tale approccio. Ciò significa, scrive l’Isw, «che ci sono lotte intestine al Cremlino tra membri chiave della cerchia ristretta di Putin», il quale «non è apparentemente in grado di intraprendere un’azione decisiva per riprendere il controllo dello spazio informativo». Nella sua risposta la portavoce lamenta che su di lei sono già state diffuse molte falsità, e ora si citano in modo distorto sue dichiarazioni su quanto avrebbe detto «con le parole chiave “Cremlino”, “non è in grado”, “non può”».

I «sardi espulsi»

Zakharova ha anche attaccato Dmytro Kuleba per dichiarazioni, riportate nei giorni scorsi da La Repubblica e La Stampa, in cui il ministro degli Esteri ucraino criticava gli italiani che chiedono una fine negoziata del conflitto con la cessione di territori ucraini. Zakharova sottolinea una frase in cui Kuleba chiede se gli italiani sarebbero pronti a cedere la Calabria, la Sardegna, il Piemonte o l’Alto Adige. «È un peccato» dice la portavoce russa, che Kuleba «non precisi che gli italiani non hanno mandato carri armati in Piemonte e in Alto Adige e non hanno espulso dalle loro terre gli abitanti di Sardegna e Calabria». Intanto la Cnn ha diffuso un video, ripreso dal canale russo Telegram Sota, di una ventina di madri e mogli russe che chiedono a Putin di smettere di mandare i loro mariti e figli «al massacro» senza addestramento o rifornimento adeguati. L’emittente americana sottolinea di non potere verificare indipendentemente le affermazioni delle donne.