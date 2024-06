Frode fiscale, notaio condannato  

Il pm aveva chiesto la condanna e il Tribunale ha accolto la richiesta andando perfino oltre: e così il notaio Luigi Ianni dovrà scontare una pena di tre anni; il notaio è stato assolto da un capo di imputazione. Il giudice ha, inoltre, condannato Cinzia Casula, moglie di Ianni, per la quale il pm aveva chiesto invece l’assoluzione. Con questa sentenza, emessa dal giudice Marco Mascia, si è chiuso ieri mattina il processo per false fatture a nome della società Uraki e un’evasione fiscale pari a 577mila euro.

In aula

Nell’udienza di gennaio la discussione. Il pubblico ministero Armando Mammone aveva chiesto la condanna a due anni, pena sospesa. Mentre era stata sollecitata l’assoluzione per Cinzia Casula. Conclusioni opposta della difesa. A cominciare dall’avvocato Filippo Viola (a tutela di Casula), poi i legali Luigi Porcella e Italo Doglio (per Ianni). Questi ultimi in particolare avevano toccato nelle loro arringhe diversi punti, partendo da una affermazione: il notaio ha rispettato tutte le regole. Secondo i difensori, «mancano le prove per i reati contestati, mentre ci sono solo suggestioni. Il notaio non ha mai scaricato le spese di utenze domestiche e di altri servizi sulla società Uraki».

L’inchiesta

Stando all’inchiesta della Guardia di finanza, il professionista avrebbe messo in piedi un’ingente frode fiscale emettendo fatture (a nome della società) che servivano a sé stesso per diminuire l’imponibile da tassare.

Ma, aveva ribattuto la difesa, «il notaio non ha mai scaricato i costi sulla contabilità della società Uraki, tutti i registri tenuti erano a posto. Non ha mai violato alcuna norma, da uomo di legge, e non è amministratore di fatto della Uraki, gestita invece da Casula, che faceva operazioni regolarmente pagate. Peraltro, nel corso delle verifiche delle Fiamme gialle non è mai stato sentito». I difensori avevano, quindi, chiesto l’assoluzione del notaio e della moglie.

