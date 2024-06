Frode fiscale, doppio sequestro per l’ex hotel Tre Monti 

Clamoroso doppio sequestro per l'hotel ex Tre Monti di Baia Sardinia, mercoledì scorso il personale della Guardia di Finanza di Olbia ha notificato un provvedimento del gip di Trani agli attuali custodi giudiziari della struttura ricettiva. Il nuovo provvedimento, eseguito dai finanzieri coordinati dal capitano Carlo Lazzari, è stato emesso nell’ambito di una maxi indagine su una presunta frode fiscale collegata a commercio, su scala nazionale, di prodotti petroliferi. La Guardia di Finanza di Ancona si occupa di società fittizie, secondo i militari inadempienti dal punto di vista fiscale, attive nel commercio di prodotti petroliferi. Le somme sottratte all’erario superano i 15 milioni di euro. E tra i beni sequestrati e riconducibili all’imprenditore pugliese Felice D’Agostino, c’è anche l’hotel ex Tre Monti di Baia Sardinia. Il dato rilevante è che per la seconda volta in tre anni, l’albergo finisce nel mirino di una procura della Penisola. L’immobile ora è gravato da due provvedimenti di sequestro, uno richiesto dalla Procura di Bari (ipotesi riciclaggio) e l’altro, quello di mercoledì scorso, del gip di Trani. La struttura è stata affidata in custodia giudiziaria a una società alberghiera di Arzachena.

