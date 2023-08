Frizioni sul demanio marittimo 

I problemi legati al collegato alla Finanziaria non sono finiti. Il disegno di legge ritornerà in Aula alla fine del mese se non ai primi di settembre per l’esame degli articoli e relativi emendamenti in materia di governo del territorio ed enti locali. Non prima, comunque, dell’esame in quarta commissione del pacchetto di correttivi sull’urbanistica, in particolare di quello della Giunta che prevede incrementi volumetrici fino al quindici per cento anche negli alberghi nella fascia dei trecento metri dalla battigia. Proprio questa proposta sarà l’oggetto della seduta del parlamentino in programma mercoledì 23 alle 10.30. Per l’occasione, il presidente Giuseppe Talanas ha fissato una serie di audizioni: del presidente dell’Anci Emiliano Deiana, del presidente dell’Ance Pierpaolo Tilocca, dei rappresentanti della Rete delle professioni tecniche della Sardegna e dell’ordine dei Geologi. Convocate anche le associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente, Gruppo d’intervento giuridico, Italia Nostra e Wwf Sardegna.

Nuovi problemi

Sempre sul fronte collegato, la maggioranza ha un’altra grana da risolvere. Forse in commissione, o direttamente in Aula. È quella che riguarda l’emendamento di Antonello Peru (Sardegna al centro 20Venti) sul ritorno del demanio marittimo sotto la competenza dei Comuni. Il passaggio sotto l’influenza della Regione era avvenuto nell’aprile del 2022, quando assessore agli Enti locali era Quirico Sanna, con l’obiettivo di promuovere una maggiore uniformità ed efficienza. Un segnale d'attenzione, dal punto di vista della Giunta, verso le attività turistiche del territorio. Ora c’è chi spinge per ritornare alla situazione preesistente, quando i Comuni avevano il controllo. L’assessore agli Enti locali Aldo Salaris non sarebbe d’accordo. Chi preme per l’emendamento, però, ritiene che l’omogeneità ed efficienza auspicate non siano state invece raggiunte. In particolare sul fronte delle concessioni balneari, sostengono da più parti, la Regione starebbe portando avanti molte pratiche solo nel nord Sardegna, senza garantire uniformità. Insomma, il correttivo sembra destinato a trasformarsi in oggetto di scontro interno al centrodestra in Aula, con l’opposizione che potrebbe approfittarne chiedendo il voto segreto. (ro. mu.)

