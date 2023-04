Friuli, trionfo di Fedriga: «Un onore essere stato rieletto» 

Nessuna sorpresa alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia: il governatore uscente Massimiliano Fedriga è stato riconfermato col 64% mentre il suo sfidante candidato da Pd-M5S, Massimo Moretuzzo, si è fermato al 29. «È un onore essere stato rieletto», dice il governatore confermato, che incassa subito i complimenti della premier Giorgia Meloni: «Una vittoria che premia il modello amministrativo e il buongoverno del centrodestra e che ci sprona a fare sempre meglio».

Tra le liste non c'è stato il sorpasso di Fratelli d'Italia, che si è fermata al 18%, mentre la Lega è primo partito al 19. Al terzo posto la lista Fedriga che supera il 17%, segue il Pd al 16,7. Staccata Forza Italia, a poco più del 6%. Moretuzzo (che ha fatto i complimenti all’avversario: «Vittoria netta»), ha pagato probabilmente il peso di una coalizione dall'andamento incerto, se si pensa alle sorti nazionali del campo largo Pd-M5S. Non c'è stata l'ondata FdI ma non c'è stato nemmeno l'effetto Schlein, che sembrava potesse scardinare più di un equilibrio. Cala il M5S al 2,4% superato persino dalla galassia No Vax: Giorgia Tripoli, candidata per una coalizione che comprendeva anche Italexit e il Popolo della famglia, ottiene il 4,6% sorpassando il Terzo polo il cui candidato, Alessandro Maran, si ferma al 2,7 («risultato deludente», ammette Calenda).

In calo l'affluenza, seguendo un andamento generalizzato delle ultime tornate, con un risultato finale del 45% di votanti che segna un dato tra i più bassi di presenza alle urne nella regione dell’estremo Nord-Est.

