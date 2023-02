Frittelle in piazza e martedì grasso i carri 

Sarà un Carnevale un po’ più snello di quelli storici ma comunque un bel ritorno dopo la pandemia. «Due anni di stop e la mancanza di risorse non hanno reso possibile la programmazione delle due sfilate e la possibilità di elaborazione dei carri, che come sappiamo richiede parecchio tempo e degli spazi adeguati», spiega Ciro Amendola, presidente dell’associazione Amici del Carnevale: «Ma non per questo abbiamo voluto rinunciare, insieme all'Amministrazione, a dare un segnale di ripartenza con quattro giornata dedicate alla festa più divertente e più amata soprattutto dai più piccoli».

Si parte giovedì 16, dedicato ai bambini, al Centro Commerciale Olbia Mare a partire dalle 17:30 con lo spettacolo “Il ballo delle Principesse Disney”, distribuzione di zucchero filato e popcorn, gare e giochi per i più piccoli. Venerdì dalle 15:30 all’aeroporto, in collaborazione con la Geasar, spettacolo di magia, babydance e frittelle per tutti. Per il finale, la festa è in piazza. Domenica 19 dalle 16 torna “Il Gran Galà della Frittella” in Piazza Elena di Gallura con l'Associazione Cuochi di Gallura. Martedì 21 sarà la volta della sfilata dei carri allegorici con partenza alle 15 da via Principe Umberto per attraversare il lungomare e concludere in Piazza Elena di Gallura. Qui, ad accogliere Carri e festanti, il concerto della band Il Volo alle 19 e a seguire DJ Set.

