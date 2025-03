Frittelle di tutti i tipi e musica 

Ci sarà di tutto e di più: zippole, raviolini di latte, arrubiousu, zipuas a bentu, zippole senza glutine, dolci tradizionali e sas gatzas. Sono solo alcune delle tipicità che si potranno gustare domenica 16 marzo nel centro storico di Nurachi in occasione di Fritturas. Una giornata alla scoperta delle fritture di un tempo, quelle tramandate nelle famiglie e giunte fino ad oggi. In programma anche degustazioni di Vernaccia, ancora oggi prodotta nelle cantine storiche, costruita in ladrini, ben conservate e tutelate. La giornata inizierà alle 10 con una passeggiata per le vie del paese in compagnia dall'archeologa Valentina Chergia. I visitatori potranno ammirare il Museo Peppetto Pau, le cantine storiche, la chiesa di San Giovanni Battista e i resti di un importante nuraghe presente nel centro abitato. Dalle 13.30 si potrà partecipare all'aperitivo a base di vernaccia. Dalle 15.30 negli stand allestiti in piazza Chiesa si darà il via a Frituras. Alla preparazione di queste specialità deliziose ci saranno le Pro Loco di Nurachi, Narbolia e Seneghe. Poi il laboratorio di pasta fresca s'otzanesa di Ottana. Alle 16.30 i balli tradizionali e le musiche di Fantasias de Ballos. ( s. p. )

