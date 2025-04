Frigo in fiamme, asfissiata dai fumi 

TORINO. Il 27 giugno 2020 la 46enne Eliana Rozio morì nel suo appartamento, a Beinasco, a causa dei fumi dell’incendio nato da un guasto al frigorifero. Domani si aprirà l’udienza preliminare a carico di due manager sudcoreani della filiale italiana della multinazionale Groupe Lg, azienda produttrice del frigo. I reati ipotizzati sono omicidio colposo, incendio colposo e violazione del “codice del consumatore” del 2005. La procura aveva chiesto l’archiviazione del caso, ma gli avvocati della famiglia di Eliana Rozio si sono opposti e hanno ottenuto lo svolgimento di nuovi accertamenti, poi sfociati nella richiesta di rinvio a giudizio. A provocare la morte di Eliana furono le sostanze sprigionate nel rogo dall’elettrodomestico, costruito nel 2016 in uno stabilimento in Polonia. Secondo la pm Chiara Canepa la scheda madre non era isolata con materiale ignifugo dalla schiuma poliuretanica utilizzata per l’isolamento termico dell’apparecchio.

