Frigo e vasca da bagno sui binari, il macchinista evita l’impatto 

Napoli . Prima è stata la volta di una vasca da bagno, oggi di un frigorifero. Sono stati lasciati lì, sui binari, all'altezza di un passaggio a livello a Pompei. Ed è solo per miracolo che per diverse volte (secondo il sindacato Orsa sarebbero ben cinque) non ci siano stati feriti nell'impatto, avvenuto o sfiorato, tra questi ostacoli e i treni della Circumvesuviana. Il macchinista si è accorto solo all'ultimo momento del frigorifero lasciato lungo il percorso ma, pur frenando, non è riuscito ad evitare l'impatto, comunque leggero. Il tutto è avvenuto nello stesso identico punto dove giorni fa era stata invece abbandonata la vasca da bagno, e c’è anche un terzo caso, quando fu collocato un new jersey.

