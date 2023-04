Frigeri, un abbraccio da Nuoro 

«Siamo commossi nell’apprendere questa triste notizia e ci uniamo al vostro dolore, siamo i compagni di Angelo, del carcere di Badu ’e Carros»: il messaggio è indirizzato alla famiglia Frigeri e sarà anche un necrologio, appena verrà resa nota la data del funerale dell’uomo morto suicida nel penitenziario di Uta. È una storia dentro la storia tragica di Angelo Frigeri, che si è tolto la vita a Pasqua, impiccandosi con una corda fatta di lacci di scarpe. A Badu ’e Carros Frigeri aveva tanti amici, era benvoluto e la notizia del suicidio ha colpito i compagni di cella e gli altri detenuti.

«Aveva legato con tutti»

Condannato all’ergastolo per la strage della famiglia Azzena (maggio 2014, padre, madre e un ragazzino di 12 anni uccisi) l’uomo era arrivato nel penitenziario nuorese dopo un travagliato periodo di detenzione a Bancali. L’amico di una persona che sconta la pena a Badu ’e Carros fa da tramite e dice: «La volontà di fare il necrologio è il segno del rapporto che si era creato tra Angelo Frigeri e la comunità del penitenziario di Nuoro. Una persona sorridente e gentile, nonostante la sua situazione. Aveva legato con tutti. Quello che è successo è inspiegabile, nessuno se lo aspettava».

Tragedia inspiegabile

I detenuti che conoscevano Frigeri vogliono fare sentire la loro vicinanza alla sua famiglia. E i parenti dell’uomo che si è tolto la vita a Uta ritengono molto importante questo gesto di vicinanza e di solidarietà umana, sotto diversi profili. L’avvocato dei Frigeri, Giancarlo Frongia, per ora non commenta quanto sta accadendo, ma i segnali che arrivano da Nuoro sono una conferma decisiva di quanto da subito hanno pensato i familiari dell’ergastolano di Tempio. Frigeri a Badu ’e Carros aveva trovato una situazione e un clima che stavano favorendo in qualche modo il suo percorso carcerario. A Nuoro si era creato un rapporto con gli altri detenuti che stava dando i suoi frutti. Poi improvvisamente arriva il trasferimento a Uta, collegato all’evasione del boss Marco Raduano. Angelo Frigeri non era indagato, ma è confermato che anche lui era entrato nella vicenda, dopo il giro di vite interno e il sequestro di una ventina di telefonini. I familiari dell’uomo vogliono sapere in quali condizioni psicologiche sia arrivato nel penitenziario di Uta, se fosse destabilizzato, che cosa sia successo dopo l’arrivo nel carcere e come abbia fatto a procurarsi i lacci con i quali si è ucciso. L’avvocato Gian Carlo Frongia dice: «C'è una indagine della Procura di Cagliari in corso, non voglio commentare. Di sicuro noi lavoriamo perché venga fatta luce su ogni aspetto di questa vicenda». L’indagine è per istigazione al suicidio, ma il tema sembra essere anche quello delle condizioni psicofisiche di Frigeri dopo il trasferimento da Nuoro e del suo monitoraggio, anche sanitario. Oggi potrebbe essere comunicata la data del suo funerale, al quale parteciperebbero, se potessero, tanti detenuti di Badu ‘e Carros.