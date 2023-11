Frigeri suicida: «Solo ora colpevole» 

«Ora basta, mi sono arreso. Non vado oltre»: quando Angelo Frigeri ha scritto queste parole, aveva già deciso quale sarebbe stata la sua fine. Lacci di scarpe stretti intorno al collo sino a togliere la vita. E adesso, a distanza di oltre sette mesi dalla morte dell’ergastolano di Tempio, spunta una lettera di tre pagine, trovata nella cella del carcere di Uta dove Frigeri è stato trovato cadavere. Un documento del quale non era a conoscenza neanche la famiglia, tenuto riservato per ragioni investigative. I familiari dell’uomo, ai quali è stata mostrata la lettera, hanno riconosciuto la calligrafia di Frigeri. Angelo Frigeri si è tolto la vita all’età di 41 anni, stava scontando l’ergastolo per la strage della famiglia Azzena (2014) ed era finito nei guai a Nuoro, nel febbraio scorso, dopo l’evasione del boss pugliese Marco Raduano. Nella lettera parla di tutto, partendo dal pomeriggio del 17 maggio 2014.Frigeri stava scontando l’ergastolo per il delitto di via Villa Bruna. La sera del 17 maggio 2014 vennero trovati i corpi senza vita di Giovanni Azzena, della moglie Giulia Zanzani e del figlio della coppia, il piccolo Pietro, di soli dodici anni. Prima di togliersi la vita, Frigeri scrive: «Non ho mai ucciso nessuno. Non sono io il colpevole di omicidio. E non posso dire che cosa è successo. Devo proteggere la mia famiglia. Solo adesso sarò colpevole di un delitto. Spero che nessuno altro venga incolpato di questo». Quindi l’ergastolano, anche negli ultimi momenti della sua vita, ha continuato a dirsi innocente.L’uomo parla anche degli ultimi giorni trascorsi nel carcere di Nuoro, prima del trasferimento a Uta. È il turbolento periodo quando, seppure senza contestazioni formali, viene coinvolto nell’evasione del boss pugliese, Marco Raduano. Frigeri ammette di avere avuto dei telefonini e scrive una frase sibillina: «È riuscito ad evadere, buon per lui». La Procura di Cagliari ha chiesto l’archiviazione dell’indagine per istigazione al suicidio. Nessun commento da parte del legale della famiglia Frigeri, l’avvocato Giancarlo Frongia. (a. b.)

