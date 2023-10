Frigeri suicida in carcere: la Procura archivia il caso 

Per la Procura di Cagliari il caso Frigeri non esiste, è stata formalizzata la richiesta di archiviazione del fascicolo aperto sul suicidio del responsabile della strage della famiglia Azzena. Angelo Frigeri si è tolto la vita ai primi di aprile di quest’anno, strangolandosi con dei lacci di scarpe all’interno di una cella del carcere di Uta. L’uomo, 40 anni, stava scontando l’ergastolo per l’uccisione di Giovanni Azzena, della moglie Giulia Zanzani e del figlio della coppia, il piccolo Pietro. Era partita una indagine per istigazione al suicidio e ora è stato comunicato al legale della famiglia Frigeri che non ci sono elementi per procedere. L’avvocato Giancarlo Frongia commenta: «Non posso anticipare le decisioni, ma siamo orientati a presentare l’opposizione alla archiviazione. Ci sono circostanze che devono essere approfondite».

Il suicidio di Angelo Frigeri, stando alle istanze presentate dall’avvocato Frongia, deve essere ancora spiegato. Una persona avrebbe raccolto le confidenze del tempiese su quanto avvenuto nel carcere di Nuoro (dove Frigeri stava scontando la pena) dopo l’evasione del boss Marco Raduano. Sull’ergastolano di Tempio c’erano forti sospetti, Frigeri venne interrogato riguardo alla realizzazione di una scala usata per l’evasione del boss. Trasferito a Uta, l’uomo si è ucciso. Una storia alla quale mancherebbero diversi capitoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA