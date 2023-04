Frigeri, l’autopsia non svela il giallo 

Sono trascorse più di due settimane dalla morte di Angelo Frigeri, l’ergastolano di Tempio che si è tolto la vita in una cella del carcere di Uta. E sono passati dieci giorni dall’autopsia, affidata al medico legale Matteo Nioi. Il corpo di Frigeri, però, non è stato restituito alla famiglia dell’uomo e resta a disposizione di Nioi e della Procura dei Cagliari. Non è stato ancora celebrato il funerale dell’artigiano che ha ucciso (nel 2014) Giovanni Azzena, la moglie Giulia Zanzani ed il loro figlio Pietro, di 12 anni. Nessuna cerimonia funebre perché, stando a indiscrezioni, il pubblico ministero della Procura di Cagliari, Daniele Caria, sta approfondendo il caso dell’ergastolano, senza escludere alcuna ipotesi. Sarebbero stati disposti ulteriori, accurati accertamenti affidati al medico legale, Matteo Nioi.

La fuga di “Pallone”

L’indagine sulla morte dell’ergastolano tempiese è legato a doppio filo a quella sulla evasione di Marco Raduano, il boss della mafia del Gargano fuggito a fine febbraio dal carcere di Badu ’e Carros. Frigeri, infatti, viene trasferito a Uta da Badu e Carros, dopo la prima fase delle indagini sulla incredibile fuga di “ Marco Pallone”. Il tempiese non era considerato un complice del pugliese, ma lavorava nella officina da dove sono usciti degli oggetti usati per la fuga, inoltre Frigeri sarebbe rimasto invischiato nella storia dei venti telefoni sequestrati nel penitenziario nuorese. Angelo Frigeri lascia il carcere di Badu ’e Carros tutto sommato sereno, lo dicono gli altri detenuti con molti dei quali aveva stretto rapporti di amicizia. È sereno, ma anche amareggiato, perché lascia un penitenziario dove aveva trovato persone, anche i parenti degli altri detenuti, che lo trattavano con umanità. Ora i familiari di Frigeri vogliono sapere cosa sia successo a Uta. Nella Casa circondariale di Cagliari cambia tutto per l’ergastolano, che riesce a procurarsi subito, e incredibilmente, numerose paia di lacci, che usa per realizzare una corda con la quale si impicca al letto a castello.

«Prendete i documenti»

L’avvocato Giancarlo Frongia, legale della famiglia Frigeri, non rilascia dichiarazioni. Ma è stato proprio Frongia a presentare delle istanze alla Procura di Cagliari, perché si approfondiscano alcuni aspetti ancora poco chiari della tragedia, anche attraverso l’acquisizione di documenti e di filmati del sistema di videosorveglianza del carcere di Uta. I familiari di Frigeri vogliono sapere se l’uomo a Badu e Carros era sottoposto a terapia farmacologica (ansiolitici e antidepressivi) e che cosa è avvenuto quando è arrivato a Uta.