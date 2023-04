Frigeri, il pm: «No alla cremazione» 

È come se fosse rimasto fermo a dieci anni fa, in un equilibrio precario che, forse, il trasferimento a Uta ha rotto.

La storia carceraria di Angelo Frigeri è tormentata, a Bancali, a Nuoro, sino al trasferimento a Uta. È vero, ci sono le questioni legate all’evasione di Marco Raduano da Badu e Carros, ma Frigeri, secondo quanto emerge dalle relazioni interne dell’amministrazione penitenziaria, era un detenuto difficile che non aveva mai affrontato veramente i fatti che lo hanno portato in carcere.

Altri accertamenti autoptici possibili e la Procura di Cagliari, per ora, non autorizza la cremazione del corpo di Angelo Frigeri. La notizia è arrivata ieri a Tempio, sino alla tarda serata non c’erano conferme neanche sulla restituzione della salma alla famiglia. ll pm Daniele Caria continua le indagini serrate su quanto avvenuto nel carcere di Uta domenica scorsa e il corpo di Frigeri potrà essere tumulato, ma non cremato. Si tratta di un provvedimento non infrequente, ma che, in questo caso, conferma la volontà della magistratura di indagare sul suicidio dell’ergastolano senza escludere nessuna attività, anche nelle prossime settimane. Oggi potrebbe essere data comunicazione sulla celebrazione del funerale di Frigeri (data e località della tumulazione). Nel frattempo proseguono le indagini, il fascicolo, come è noto da martedì (data delle prime notifiche) è stato aperto per istigazione al suicidio.

«Un gesto inspiegabile»

Il pm sta esaminando la documentazione acquisita a Uta e a Nuoro, gli atti interni della amministrazione penitenziaria che descrivono il percorso carcerario di Frigeri, a partire dall’arresto dopo la strage della famiglia Azzena a Tempio (2013).

I familiari

Di sicuro i familiari di Angelo Frigeri, assistiti dall’avvocato Gian Carlo Frongia, non si aspettavano il tragico esito del giorno di Pasqua, per loro il suicidio del loro caro è un gesto inspiegabile.

Frigeri è riuscito a mettere insieme dei lacci sino a realizzare una cordicella di almeno un metro e mezzo, che si è passato intorno al collo con diversi giri e che poi ha legato al letto. L’avvocato Frongia ieri non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma è chiaro che il legale farà i suoi passi per avere risposte sulle circostanze del suicidio, in particolare sulle misure di sorveglianza di Frigeri che comunque era un detenuto in regime speciale.

Stesso discorso per i farmaci che assumeva l’ergastolano, sul punto le prime risposte arriveranno dall’autopsia affidata al medico legale, Matteo Nioi.

