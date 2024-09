“Friends” fa 30 anni «Ma senza Matthew non sarà una festa» 

Anniversario listato a lutto e con polemiche per “Friends”, la popolare sitcom americana che in 10 stagioni, tra 1994 e 2004, ha ridefinito la comicità in tv. Non ci sarà Matthew Perry a festeggiare la ricorrenza del 22 settembre: vittima di un'overdose di ketamina prescritta illegalmente, l'attore che aveva interpretato il ruolo dell'amatissimo Chandler è morto lo scorso ottobre, mentre Aisha Tyler, la professoressa di paleontologia afroamericana corteggiata da Ross, ha dichiarato alla vigilia della ricorrenza che «per uno show ambientato a Manhattan, “Friends” mancava di diversità». Ma, alla fine, chi avrebbe detto che un format così semplice sarebbe entrato nella storia della tv? Pensate: l’ultima puntata ha registrato 50 milioni di spettatori.

Ricordi e cimeli segneranno l'anniversario, ma sarà un momento agrodolce per le co-star superstiti: la morte di Perry ha ulteriormente avvicinato Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc (Rachel, Monica, Phoebe, Joey e Ross sul piccolo schermo): il raro cast di una sitcom di successo dove gli attori erano amici tanto fuori dalla trasmissione quanto sul set. Ma, per tutti, «la prospettiva di celebrare senza Matthew è dolorosa».

