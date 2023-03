Fridays for future, la protesta per il clima sbarca in città 

Continuano le proteste contro il cambiamento climatico. I giovani del movimento Fridays for Future – Cagliari si sono radunati in piazza Garibaldi, nella mattinata di ieri, dando il vita a un corteo a cui hanno preso parte anche altre associazioni del territorio. La manifestazione ha attraversato via Sonnino e via Alghero, scortata dalle forze dell’ordine, per poi giungere fino al Tribunale.

«La nostra azione si inserisce nel più ampio movimento globale del Fridays for future», spiega Bianca Pili, rappresentante nella sede di Cagliari del movimento. «La protesta odierna si unirà al sit-in realizzato dal comitato contro l’RWM davanti al Tribunale. È importante unirci perché si tratta di una causa comune». I giovani chiedono lo stop alla produzione di armi nella fabbrica di Domusnovas che, oltre ad essere definita moralmente scorretta, causerebbe un grave danno ambientale dovuto all’utilizzo di materiali fortemente inquinanti. «Ci rivolgiamo alle istituzioni e al mondo della politica, affinché ascolti i nostri appelli e ponga fine a questo scempio. È il momento di avviare una transizione della fabbrica, una riconversione verso una produzione più verde, che non danneggi l’ambiente e che permetta ai dipendenti di mantenere il loro posto di lavoro», continua la rappresentante.

Tra le richieste dei manifestanti, la demetanizzazione del territorio sardo e l’incremento del trasporto pubblico al fine di ottenere giustizia climatica. Presente anche l’associazione studentesca Eureka, rappresentata da Jana Giacobbe. «Siamo qui in quanto giovani, prima di tutto – dice -. Vogliamo rivendicare il nostro futuro, minacciato dai cambiamenti climatici. La nostra associazione promuove non solo il diritto allo studio ma anche valori come l’ecologismo e la lotta al capitalismo, causa prima dei danni ambientali che stanno distruggendo il nostro pianeta». Sulla stessa linea Claudia Ortu del movimento politico Potere al popolo, che punta il dito contro il sistema di produzione capitalistico ma anche contro il mancato intervento a livello globale delle istituzioni in tema di ambiente.

