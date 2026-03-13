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Posada.
14 marzo 2026 alle 00:25

Fresu: «Bus per Cagliari, fermate da ripristinare» 

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Il consigliere provinciale di Nuoro e consigliere comunale di Posada, Giorgio Fresu, ha inviato una lettera all’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca per chiedere il ripristino delle fermate dell’autolinea Olbia–Cagliari nei centri di Torpè, Posada e nella frazione di La Caletta, soppresse oltre un anno fa dalla società Turmotravel di Olbia, concessionaria del servizio. Secondo Fresu, la decisione ha causato notevoli disagi ai cittadini del territorio, che oggi sono costretti a raggiungere Siniscola, unica fermata rimasta attiva, per poter utilizzare il collegamento con Cagliari.

«Una situazione che coinvolge studenti, lavoratori, anziani e persone che devono spostarsi per motivi di salute - Afferma Fresu -. Per molti anni la tratta ha rappresentato un punto di riferimento per l’Alta Baronia, garantendo un collegamento diretto, efficiente e soprattutto l’unico mezzo pubblico per raggiungere Cagliari dal territorio». Nell’area, infatti, non esistono altre linee che colleghino direttamente i centri locali con il sud della Sardegna. Alle difficoltà logistiche si aggiunge anche l’orario poco agevole: chi parte da Posada, Torpè o La Caletta deve recarsi a Siniscola entro le 5,50 del mattino per prendere l’autobus. Nella lettera Fresu chiede quindi all’assessora Manca il ripristino delle fermate come un servizio essenziale.

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