Fresu al teatro Melis, l’ingresso è gratuito Attesa per la Fiera  

Metal, rock, pop e jazz. Cantautori e band. Ma anche comici e show man. La Fiera di viale Diaz torna protagonista dei grandi eventi con una data da cerchiare in rosso: il 14 giugno gli Europe, quelli di “The final countdown”, aprono la stagione 2025 voluta dal Comune. Ma già da questo sabato i nomi che contano segnano il passo. Al teatro Melis di via Sant’Alenixedda, alle 21 sale sul palco Paolo Fresu. L’appuntamento è con “Un anno sull’Altipiano. In guerra qualche volta abbiamo cantato”: omaggio in musica a Emilio Lussu, il padre del Pds’Az che grazie a quel libro ha conosciuto la fama nel mondo. Sul palco insieme al trombettista di Berchidda, Pietro Lussu, nipote del politico italiano, e Felice Montervino. «L’ingresso è gratuito, sino a esaurimento posti», spiega l’assessora alla Cultura, Maria Francesca Chiappe. L’evento è organizzato insieme al Centro di produzione Insulae lab, progetto di Fresu che promuove la creatività artistica.

Oltre alla novità della Fiera, il cui calendario annovera, tra gli altri, Rettore, Bennato, i Modà e Vecchioni, la Giunta Zedda punta a istituzionalizzare nuovi spazi per la cultura. L’anno scorso il festival letterario “Pazza idea”, di Mattea Lissia, aveva esordito proprio al Melis; quest’anno, dopo l’esperimento riuscito del 2024, Marina Cafè noir torna al Bastione. ( al. car. )

