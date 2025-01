«Fresi era strafatto di acidi» 

Lo sguardo verso la gabbia, le lacrime e le stesse parole ripetute più volte: «Io gli voglio bene, gli voglio bene». Maria Vasiliu osserva Michele Fresi dietro le sbarre, nell’aula della Corte di assise di Sassari, e si commuove. La giovane donna parla della notte dell’omicidio di Giovanni Fresi e di come anche lei sia stata colpita brutalmente dal presunto parricida. Ieri Maria Vasiliu è stata la teste più importante del dibattimento per il delitto commesso il 27 dicembre 2023 ad Arzachena. Giovanni Fresi venne massacrato a bastonate dal figlio. La donna ha pianto, si è commossa, è apparsa turbata per la tragedia e per il trattamento che, stando al capo di imputazione, l’amico gli riservò: un violento colpo di bastone al viso, talmente forte da rendere necessari diversi interventi di chirurgia maxillo facciale. Maria Vasiliu (parte civile nel processo, rappresentata dall’avvocato Giampaolo Murrighile) ha raccontato che cosa è successo nella casa di Michele Fresi poche ore prima dell’omicidio.

«Era strafatto»

La teste ha premesso di non essere mai stata la compagna dell’ìmputato: «Ci conosciamo da piccoli. Io andai a casa sua per gli auguri di Natale. Lui era strano, si vedeva che era strafatto. Mi disse che aveva preso sette cartoncini di acido. Sul tavolo aveva cocaina, fece due tiri e fumammo una sigaretta. Abbiamo iniziato un esercizio di meditazione, ho cercato di tranquillizzarlo. Poi non ricordo più niente, l’ultima cosa che ho visto è lui che mi si avvicina. L’ultimo ricordo che ho è lui che mi avvicina. Poi più nulla. Mi sono risvegliata sola in casa, sanguinavo, sono uscita e ho chiamato il 118. Mi sono fotografata con lo smartphone». Le immagini di Maria Vasiliu gravemente ferita, sono state consegnate alla Corte dall’avvocato Giampaolo Murrighile.

Massacrato

Il medico legale Salvatore Lorenzoni ha risposto alle domande del difensore di Fresi, Pier Franco Tirotto, della pm Claudia Manconi e degli avvocati di parte civile Massimo Schirò e Jacopo Merlini. Il consulente della Procura di Tempio ha spiegato che la vittima è stata colpita quattro volte, anche quando era a terra. Giovanni Fresi ha cercato di ripararsi con un braccio (fratturato in più punti). Dato singolare, Michele Fresi è risultato negativo all’acido lisergico subito dopo l’arresto. Il processo riprenderà con i testi della difesa.

