Fresco e carico: il Parma sbarca oggi nell’Isola 

Con più freschezza ed energia in corpo, ecco il Parma arrivare alla Unipol Domus dopo aver vissuto da spettatore la partita tra Cagliari e Venezia, per sapere quale avversario avrebbe trovato di fronte nel suo percorso.

Si fa sul serio

Inizia a Cagliari dunque l'avventura playoff degli emiliani guidati da Pecchia, arrivati direttamente in semifinale grazie alla vittoria proprio sul Venezia nell'ultima partita della regular season del campionato di Serie B. Successo che ha permesso di mantenere gli stessi punti dei rossoblù (60) ma di potersi piazzare un gradino sopra in classifica - grazie agli scontri diretti - in quel quarto posto a lungo conteso con la squadra di Ranieri. A proposito dell'allenatore di Testaccio, in terra emiliana è ancora vivo il ricordo della straordinaria salvezza in Serie A, ottenuta con lui alla guida dei crociati nel 2007 capace di compiere un altro dei suoi miracoli, ingaggiato nel mese di febbraio subentrando a Pioli che aveva lasciato il Parma in una situazione disperata di classifica.

Numeri

Tornando all'attualità, da un confronto tra le statistiche delle due squadre, emergono numeri favorevoli al Cagliari, vittorie a parte (2 in più per il Parma). I rossoblù vantano 5 partite finite in parità in più (15) e 3 sconfitte in meno (8 in totale) rispetto agli uomini di Pecchia. Questi ultimi, inoltre, hanno siglato 48 centri, 2 in meno rispetto ai sardi e incassato 5 reti in più per un totale di 39 gol subiti. Il Parma ha un rendimento migliore in casa con 35 punti realizzati contro i 26 ottenuti in trasferta.