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Terramaini
02 settembre 2026 alle 00:56

“Frequenze”, il villaggio dei parchi 

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Incontri e confronti per promuovere i parchi cittadini come luogo di aggregazione e spazio di espressione per realtà musicali, culturali ed associazionistiche del territorio. Questa la finalità di “Frequenze”, il villaggio temporaneo per tutte le età promosso dalla Città Metropolitana che si terrà dal 10 al 17 settembre a Terramaini.

L’iniziativa rientra tra i progetti nell’ambito delle attività di attuazione del Piano Strategico Metropolitano e finanziato con il Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana. L’evento è organizzato da Made Island Sound (Mis) Factory Srls e Terra Mia Cooperativa Sociale e vede la partecipazione di diverse realtà.

L’inaugurazione di “Frequenze” si svolgerà giovedì 10 settembre, a partire dalle ore 18, e le attività promosse nel corso della giornate prevedono ingresso libero e saranno gratuite.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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