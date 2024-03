Frenata Techfind a Torino: ora la coppa 

Torino Basket 61

San Salvatore S. 53

Torino Basket : Azzi 10, Delboni 2, Colli 15, Giangrasso 15, Cristelo Alves 10, Gregori 2, Sabou, Baima, Tortora 2, Isoardi, Carfora ne, Jankovic 5. Allenatore Corrado

Techfind Selargius : Reani, El Habbab 11, Mura 9, Pandori 8, Ceccarelli 24, Igenito, Valenti, Lapa, Porcu ne, Corongiu 1. Allenatore Righi

Parziali : 18-13; 29-20; 51-36



La Techfind si sveglia tardi. Una rimonta a perdifiato nel finale non basta alle giallonere, che a Torino vedono interrompersi la serie di 4 vittorie consecutive in A2 Femminile (61-53). Corte e incerottate (fuori Pavrette, Berrad e Granzotto), le giallonere non sono riuscite a venire a capo della maggior energia mostrata dalle piemontesi, al comando per tutti i 40’. Il ko frena la rincorsa al quarto posto, ma il quintetto di Righi sarà chiamato a voltare pagina in fretta: già venerdì, a Roseto, si tornerà in campo per le Final 8 di Coppa Italia.

La gara

Le padrone di casa approcciano la gara con un break di 10-2. Il San Salvatore arranca, ma le triple di Mura e Ceccarelli permettono di accorciare fino al –3 (16-13). L’aggancio non arriva, allora le padrone di casa prendono definitivamente il sopravvento a metà del terzo periodo, quando un parziale di 10-0 fa scivolare le selargine indietro di 16 punti.

Punito con un doppio fallo tecnico, Righi lascia la panchina nel finale. La Techfind reagisce rabbiosamente e risale fino al -6, ma non completa l’opera. ( ro.r. )

