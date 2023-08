Frenata sugli incentivi alle low cost, in bilico venti nuovi collegamenti  

Nelle pieghe dell’ormai mitico Collegato alla finanziaria – cioè il disegno di legge della Giunta su diverse materie, dall’urbanistica ai trasporti – c’è anche il piano per allargare la rete di collegamenti nei tre aeroporti sardi.

La frenata ferragostana sul provvedimento, che oggi tornerà a essere esaminato dalle commissioni permanenti del Consiglio regionale, ha congelato i 25 milioni destinati a incentivare le compagnie aeree impegnate in Sardegna: un fondo che secondo le prime stime potrebbe garantire l’apertura di quindici, forse addirittura venti nuove rotte già dallll’inizio della prossima stagione aeronautica invernale.

Lo scenario

In attesa di avviare le trattative con l’Ue per la nuova continuità territoriale, la Giunta vorrebbe correggere l’attuale sistema aumentando il ventaglio di destinazioni nazionali e internazionali disponibili negli scali sardi. Come? Ogni atterraggio e decollo costa alle compagnie circa mille euro di tasse aeroportuali, che grazie al fondo potrebbero essere dimezzate. Questo stimolerebbe Ryanair, EasyJet, Volotea e le altre sorelle low cost a programmare nuovi collegamenti. Quanti? I finanziamenti sarebbero sufficienti a sostenere almeno cinque – forse di più – rotte in ciascuno dei tre aeroporti sardi.

I tempi

L’emendamento al Collegato presentato dal capogruppo della Lega Michele Ennas, che ha recepito il disegno di legge dell’assessore ai Trasporti Antonio Moro, prevede cinque milioni per il 2023, dieci per il 2024 e dieci per il 2025. Ma senza il via libera del Consiglio il provvedimento è congelato e rischia di non avere effetti sulla prossima stagione invernale: i piani delle compagnie aeree sono già definiti, almeno in gran parte, anche se c’è ancora il margine per qualche ritocco. Alla finestra ci sono alcune low cost che avrebbero avviato contatti informali con la Regione.

Il piano

Entro l’anno poi potrebbe decollare anche il sistema di sconti dedicati a determinate categorie di passeggeri sui voli nazionali e internazionali. La bozza del decreto del ministero dei Trasporti è pronta e dovrebbe riguardare under 25, studenti fuori sede, lavoratori dipendenti con sede lavorativa lontano dall’Isola, chi viaggia per ragioni sanitarie, disabili, anziani e cittadini con un reddito basso.

Si tratta dei cosiddetti “aiuti sociali”, ovvero il modello Baleari applicato alla Sardegna. I passeggeri – per ora solo alcuni grandi gruppi – avranno diritto a uno sconto sui biglietti, a prescindere dalla destinazione. L’aiuto potrebbe valere fino al 50% del prezzo totale, ma la quantificazione dipenderà dall’ampiezza della platea dei beneficiari, ancora da definire.

I fondi

Il decreto è composto da quattro articoli che richiamano innanzitutto le risorse disponibili: per il 2023 ci sono 2,5 milioni di euro assegnati dalla legge finanziaria nazionale (altrettanti andranno alla Sicilia), ai quali si dovrebbe aggiungere uno stanziamento di altri 2,5 milioni della Regione. Nel 2024 i fondi complessivi per la riduzione degli svantaggi insulari diventeranno 15 milioni, ma di questi la parte più importante (10 milioni) sarà assegnata sulla base della popolazione. La Sicilia dovrebbe ricevere 10 milioni dallo Stato centrale, alla Sardegna resteranno 5 milioni.

Il meccanismo

Resta invece da stabilire come erogare i fondi ai passeggeri. Un’ipotesi è quella della creazione di un portale, in collaborazione con Poste Italiane, per assegnare gli aiuti diretti. Ogni viaggiatore dopo aver acquistato il biglietto aereo a prezzo intero dovrà chiedere il rimborso di una parte dell’importo pagato, che verrà riaccreditato sul conto corrente o restituito in contanti negli sportelli postali. Questo il modello di partenza, che però potrebbe essere limato e modificato nelle prossime settimane.

