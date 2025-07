Frenata su Kiliçsoy, si balla sulle punte 

Da trattativa quasi chiusa a brusca frenata e affare sul punto di sfumare. Il fatto che Semih Kiliçsoy abbia giocato giovedì sera nella sconfitta per 2-4 del Beşiktaş in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk (è entrato all’81’) ha abbassato le possibilità che l’attaccante classe 2005 si trasferisca in Sardegna. Il direttore sportivo Guido Angelozzi aveva impostato la trattativa su un prestito con diritto di riscatto, per una cifra complessiva sui 12 milioni di euro: sembrava essere la proposta giusta, invece dal club turco non è arrivato il via libera che appariva a un passo. Per il momento operazione in stand by, con una pausa di riflessione fra le parti che come minimo rallenta il trasferimento (giovedì prossimo il ritorno di coppa, cruciale per il Beşiktaş). Il Cagliari, nel frattempo, viste le complicazioni per arrivare a Kiliçsoy si guarda intorno sulle alternative per completare il reparto offensivo. Uno dei nomi principali, le scorse settimane, era Sebastiano Esposito dell’Inter ma anche qui la trattativa ha subito uno stop: la punta è in uscita dai nerazzurri, su di lui c’è la Fiorentina.

In mezzo

Per sostituire Răzvan Marin, passato all’Aek per un milione di euro, il Cagliari sta cercando un altro centrocampista. Luca Mazzitelli del Como è un obiettivo, anche se non l’unico: il classe ’95 è stato già acquistato da Angelozzi nel 2022 a Frosinone, dove ha giocato 55 partite in due stagioni con una promozione in Serie A nel primo anno e la fascia da capitano indossata nel secondo, col nuovo direttore sportivo rossoblù che lo aveva portato anche a Sassuolo nel 2016 a inizio carriera. Ci sono stati contatti, ma la trattativa per ora non è in fase così avanzata da ipotizzare una chiusura imminente. Oltre all’attacco e alla linea mediana, il Cagliari ha altri settori di campo da rinforzare. La fascia sinistra (si cerca un giocatore da affiancare a Idrissi e Obert, anche perché quest’ultimo può essere utilizzato in mezzo) e la difesa, dove continuano le valutazioni su Wieteska, che finora è stato molto impegnato nelle prime due amichevoli dopo il rientro dal prestito al Paok. In uscita, al netto di offerte impossibili da rifiutare per qualche big (quello con più mercato è Zortea), si cerca una squadra per l’attaccante Prelec che non si è mai unito al gruppo in questo precampionato.

In campo

Il Cagliarie ha lasciato Linz dove ha passato i tre giorni successivi alla fine del ritiro a Ponte di Legno. Allenamento mattutino al voestalpine Stadion di Pasching, campo base dei rossoblù fra giovedì e venerdì, con esercizi di attivazione, accompagnati da esercitazioni tattiche e sviluppi di gioco in funzione della gara, seguiti da prove su palla inattiva. Boris Radunović è in Sardegna per svolgere gli esami strumentali dopo l’infortunio al polpaccio sinistro col Galatasaray: la diagnosi è lesione distrattiva di primo grado del soleo. E su di lui, per il momento, si fermano anche i discorsi di mercato per un’eventuale uscita.

Dopo la partita di questo pomeriggio, il Cagliari farà ritorno in Sardegna e avrà liberi domenica e lunedì, per poi riprendere la preparazione al Crai Sport Center di Assemini martedì pomeriggio.

